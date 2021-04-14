الرئيس الأمريكي جو بايدن للمسلمين: رمضان كريم

احتفل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والسيدة الأولى "جيل بايدن" يوم الاثنين ببداية شهر رمضان المبارك في الولايات المتحدة.

وقال "بايدن" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

وتابع: "نظرًا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين سيصومون غدًا، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل هذا الوباء، لا يمكن للأصدقاء والأحباء الاجتماع معًا للاحتفال، وستجلس العديد من العائلات لتناول الإفطار وحدها لتناول الإفطار دون أحبائها".

As the crescent moon ushers in the month, Jill and I send our warmest greetings and best wishes to Muslim communities in the United States and around the world. Ramadan Kareem. — President Biden (@POTUS) April 13, 2021

وأشاد الرئيس بمساهمات المسلمين الأمريكيين للبلاد، الذين قال إنهم يخلقون وظائف كرواد أعمال وأصحاب أعمال، ويخاطرون بحياتهم كأول مستجيبين، ويقومون بالتدريس في المدارس وكذلك محاربة COVID-19.

وقال الرئيس: "لقد أثرى المسلمون الأمريكيون بلدنا منذ تأسيسنا. إنهم متنوعون وحيويون مثل أمريكا التي ساعدوا في بنائها".

لكن بايدن قال إن المسلمين الأمريكيين لا يزالون مستهدفين من قبل جرائم الإرهاب والتعصب والكراهية وإن إدارته ستعمل على حماية حقوق وسلامة جميع الناس.

وقال: "هذا التحيز وهذه الهجمات خاطئة. إنها غير مقبولة. ويجب أن تتوقف. لا ينبغي لأحد في أمريكا أن يعيش في خوف من التعبير عن إيمانه".

كما تعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك الأويغور في الصين، والروهينجا في ميانمار والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.

وأردف يقول: "كما نتذكر أولئك الذين فقدناهم منذ رمضان الماضي، نأمل أن تكون الأيام أكثر إشراقًا في المستقبل. واستشهد بآية من الذكر الحكيم: "الله نور السماوات والأرض يخرجنا من الظلمات إلى النور".

واختتم حديثه قائلًا: "نتمنى لعائلاتكم شهرًا ملهمًا ومفيدًا".

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