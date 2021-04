الرئيس الأمريكي جو بايدن للمسلمين: رمضان كريم

احتفل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والسيدة الأولى "جيل بايدن" يوم الاثنين ببداية شهر رمضان المبارك في الولايات المتحدة.

وقال "بايدن" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

وتابع: "نظرًا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين سيصومون غدًا، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل هذا الوباء، لا يمكن للأصدقاء والأحباء الاجتماع معًا للاحتفال، وستجلس العديد من العائلات لتناول الإفطار وحدها لتناول الإفطار دون أحبائها".

As the crescent moon ushers in the month, Jill and I send our warmest greetings and best wishes to Muslim communities in the United States and around the world. Ramadan Kareem.