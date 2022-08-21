الراقصة هيام في قبضة الأمن المغربي .. مخدرات أم اضطراب نفسي؟

ألقت قوات الأمن المغربية القبض على اليوتيوبر عائشة الصريدي، المعروفة بـ الراقصة هيام ، في مداهمة أمنية نُفذت صباح اليوم الأحد.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن عملية اعتقال الراقصة هيام تمت خلال أمام متابعيها في بثٍ مباشر عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "هيام ستار" حين فوجئت بطرقٍ على الباب وصوتٍ يخبرها أن الطارق هو من رجال الأمن.

وحرصت الراقصة هيام على مواصلة البث وعدم إيقافه لتوثق بذلك الحوار الذي دار بينها وبين رجال الأمن الذين طلبوا منها مرافقتهم.

وبحسب مقطع الفيديو المقتطع من البث المُباشر، سُمعت هيام وهي تخبر رجال الأمن عن سبب اعتقالها، ليخبرها أحدهم "ستعلمين في قسم الشرطة، أوقفي اللايف"، فطلبت فرصة لارتداء جلبابها ثم انتهى البث المباشر.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي حول اعتقال الراقصة هيام أو الجرم الذي أقدمت عليه، إلا أن مغردين رجحوا في أن يكون تعاطي المخدرات هو السبب فيما رجح آخرون أنها غير متزنة نفسيًا بسبب الظروف الاجتماعية التي تحدثت عنها سابقًا.

اعتقال الراقصة هيام

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الراقصة هيام، ففي يوليو من العام الماضي، ألقت قوات الأمن القبض عليها بعد إهانتها طفلتها بألفاظ نابية، وتهدد بتعريضها للقتل أو هتك العرض، لأنها تسببت في تعطيل آلة غسل الملابس.

وظهرت الراقصة هيام في بثٍ مباشر عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وهي تصرخ بشكل هستيري على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات وتهدد بقتلها أو هتك عرضها وتعريضها للاعتداء الجنسي.

وقالت هيام في الفيديو: "من يريد أن يغتصبها أو يهتك عرضها فليأخذها أنا لن أتدخل بعد اليوم"، مهددة بذبحها وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمحاسبتها وتوفير الحماية اللازمة للطفلة.

وكانت عائشة الصريدي قد أعلنت دخولها عالم الرقص خلال فترة الحجر الصحي الذي رافق انتشار فيروس كورونا.

وذكرت حينها أنها سيدة مطلقة ولديها طفلين.

اعتقال رضا ولد الشينوية

اعتقلت السلطات المغربية قبل أيام اليوتيوبر رضا ولد الشينوية، يوم الخميس الماضي.

وتباينت أسباب الاعتقال ما بين تقديم شكاوى ضد المشاهير المعتقلين أو إهانتهم موظفًا أثناء تأدية مهامه الرسمية، إلى جانب وجود علاقة مع حساب "حمزة مون بيبي" الذي أثار الكثير من الجدل لتخصصه في نشر فضائح المشاهير.