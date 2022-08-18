بالصور: شاهد حفلات زفاف الملك الحسين بن طلال الأربع

بينما نستعد لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة وزفاف شقيقته الأميرة إيمان من السيد جميل، دعونا نلقي نظرة على حفلات زفاف جدهما الملك الحسين بن طلال، الذي احتفل بزواجه أربع مرات من أربع سيدات.

وعلى الرغم من أن الملك الحسين بن طلال تزوج أربع مرات، إلا أنه لم يجمع بين زوجتين في وقت واحد، وقد أنجب من تلك الزيجات الأربع أحد عشر ابنًا وابنة.

حفلات زفاف الملك حسين الأربع

زواج الملك الحسين من الشريفة دينا بنت عبد الحميد

مراسم زفاف الملك الحسين من الشريفة دينا بنت عبد الحميد (المصدر: Getty Images)

احتفل الملك الحسين بزواجه من الشريفة دينا بنت عبد الحميد في 19 أبريل ، بعد ثلاث سنوات من توليه العرش، في قصر رغدان.

ولدت دينا في 15 ديسمبر 1929 في مصر، والتقت بزوجها المستقبلي في لندن عام 1952، وتم الإعلان عن خطوبتهما عام 1954، وفي 19 أبريل 1955 ، تزوجا في عمان.

في ذلك الوقت، كانت دينا تبلغ من العمر 25 عامًا، بينما كان الملك يبلغ من العمر 19 عامًا.

وخلال الاحتفالات التالية لمراسم حفل الزفاف، ارتدت دينا تاج وفستان زفاف من الدانتيل الأبيض صنع في مصر.

الملكة نور آخرهن.. تعرف على زوجات الملك الحسين الأربع

أنجبت الملكة دينا ابنتها الأولى الأميرة عالية عام 1956، لكن الزواج سرعان ما انتهى حين انفصلا في 24 يونيو 1957، وأصبحت تلقب بالأميرة دينا بدلًا من الملكة دينا.

زواج الملك الحسين من منى

مراسم زفاف الملك الحسين من الأميرة منى (المصدر: Getty Images)

تعرف الملك الحسين على زوجته الثانية أنطوانيت أفريل غاردينر خلال حفلة أقامها والدها الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن.

قبل شهر من زواج الملك الحسين من أنطوانيت، أعلنت دخولها الإسلام وأطلق عليها اسم منى الحسين.

أقيم حفل زفافه الملك الحسين من منى في 25 مايو 1961.

ارتدت منى ثوبًا حريريًا كريمي اللون مطرزًا بالماس واللؤلؤ، كما كانت ترتدي غطاء رأس من أزهار البرتقال.

لم يتم تسميتها بالملكة وكانت تُعرف بدلًا من ذلك باسم الأميرة، ورُزقا بثلاثة أطفال، من بينهم الملك الحالي عبد الله الثاني.

انفصلا في 21 ديسمبر 1972.

زواج الملك الحسين من الملكة علياء

مراسم زفاف الملك الحسين من الملكة علياء (المصدر: Getty Images)

تعرف الملك الحسين على الآنسة علياء بهاء الدين طوقان أثناء إشرافها على الاستعدادات للدورة الأولى من مهرجان التزلج على الماء الدولي في عام 1971.

في 24 ديسمبر 1972، تزوجت الملك في حفل خاص في منزل والدها بحضور 12 ضيفًا فقط.

أطلت العروس علياء في حفل زفافها في ثوب أبيض وغطاء رأس منمق.

زواج الملك الحسين من الملكة نور

مراسم زفاف الملك الحسين من الملكة نور (المصدر: Getty Images)

كانت الزوجة الرابعة والأخيرة للملك حسين هي ليزا نجيب حلبي المولودة في أمريكا، والتي أخذت اسم نور الحسين بعد إسلامها.

كانت تعمل في شركة عالية للطيران عندما التقت بالملك حسين وأصبحا صديقين، قبل أن يتزوجا في 15 يونيو 1978، وحصلت نور على لقب الملكة.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز حفل زفاف الملك الحسين من الملكة نور بأنه "هادئ" إذ تضمن عرضًا عسكريًا للجيش الأردني بدون احتفالات وطنية.

ارتدت نور فستان زفاف بسيط من الكريب الحريري الأبيض بياقة عالية وأكمام فضفاضة من Christian Dior.

كما ارتدت العروس الملكة نور سوارًا من الألماس وأقراطًا ألماسًا فاخرة، وحملت بيدها باقة من زهور الأوركيد البيضاء.

خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله

ابتهج عشاق أخبار العائلات الملكية بنبأ خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نجل الملك والملكة رانيا، من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف يوم أمس الأربعاء 17 أغسطس 2022.

وحظي خبر خطوبة الأمير الحسين على اهتمام المراقبون الملكيون ليس فقط باعتباره حفل زفاف ملكي آخر نتطلع إليه، ولأنه أول حفل زفاف ملكي سيشهده الأردن منذ عام 2004.

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

شهدت العائلة الملكية الأردنية، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت في 5 يوليو 2022، خطوبة الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وبحسب الإعلام الأردني، ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.