مصرع الرسام لارش فيلكس المسيء للرسول في حادث سير وتفحم جثته

لقي الفنان السويدي لارس فيلكس - الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ أن أساء برسامته الكاريكاتورية للنبي محمد عام 2007 - حتفه في حادث سيارة.

وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، فقد أكدت الشرطة وفاة "فيلكس" عن عمر يناهز الـ75 عامًا حين كان يستقل السيارة مع اثنين من ضباط الشرطة اللذين لقيا حتفهما أيضًا.

وذكرت الشرطة أن سيارة شرطة مدنية وشاحنة اصطدما واشتعلت النيران بعد ظهر الأحد خارج ماركارد، ونقل سائق الشاحنة الى المستشفى ولا يزال سبب التصادم قيد التحقيق.

وقال رئيس الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ: "لقد تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة زميلينا ورجل الأمن لدينا بعد ظهر اليوم. عزائي لعائلته وأصدقاءه".

وقال ستيفان سينتيوس، رئيس وحدة التحقيق الإقليمية المسؤولة عن الحماية الشخصية في المنطقة: "هذا حدث مأساوي للغاية. الآن من المهم لنا جميعًا أن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما حدث في الموقع وما سبب الاصطدام".

ولم يكن "فيلكس" معروفًا إلى حد كبير خارج السويد قبل رسمه الذي أساء فيه لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما اشتهر ببناء تمثال مصنوع من الخشب الطافي في محمية طبيعية في جنوب السويد دون إذن، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة.

في سبتمبر 2007، رصد تنظيم القاعدة مكافأة قدرها 100 ألف دولار لم يأتيها برأس الرسام "فليكس" ردًا على رسوماته.

في عام 2010، أعادت الصحف السويدية طبع الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل بعد اعتقال رجلين مسلمين واتهامهما لاحقًا في جمهورية أيرلندا فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لقتل "فيلكس".

ومنذ ذلك الحين، تلقى العديد من التهديدات بالقتل وعاش تحت حماية الشرطة المستمرة.

في عام 2013، حُكم على امرأة أمريكية أطلقت على نفسها جهاد جين بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التآمر لقتله.