عُماني يتزلج بـ"جيت سكي" وسط إعصار شاهين.. وآخر يصطاد السمك

استغل شاب عُماني إعصار شاهين المداري الذي يضرب الأجزاء الساحلية من بلاده حاليًا، في التنزه في الشوارع عن طريق التزلج على الماء عبر "جيت سكي".

ورغم ما تسبب به الإعصار من أضرار جسيمة من البشر والحجر مع إعلان وفاة 9 أشخاص حتى هذه اللحظة وتدمر الكثير من البنى التحتية في محافظتي العاصمة مسقط وجنوب الباطنة، لم تغب المشاهد الغريبة التي كان بعضها خطيرًا وأحيانًا طريفًا بين الشباب في عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان والدول العربية مقاطع فيديو طريفة وأخرى عجيبة لبعض الأفعال التي قام بها البعض تزامنًا مع الإعصار.

ومن بين هذه المقاطع شاب يتزلج بـ"جيت سكي" على السيول في شوارع سلطنة عمان، حيث ظهر بملابس تحتية فقط، يستقبل رياح العاصفة شاهين بصدر عار وسط استغراب الجميع.

كما قرر صياد خوض غمار التحدي مع نفسه والإعصار، واتجه بقاربه الصغير داخل البحر في الوقت الذي تحمل قاربه الأمواج عاليًا بشكل يخطف الأنفاس.

يذكر أن هيئة الطيران المدني سلطنة عمان أعلنت قبل ساعات عن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين وبأن خرائط التنبؤات تكشف حاليًا تمكرز المنخفض المداري جنوب غرب محافظة الظاهرة بالقرب من حدود السعودية مع تلاشيه التدريجي، فيما يستمر البحر المتوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

وأهابت الهيئة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الاماكن المنخفضة وذلك تزامنًا مع استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبل الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة المساء.

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