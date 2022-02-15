الزنزانة 16 .. مطعم إيراني يقدّم الطعام داخل زنزانة لمساعدة السجناء

افتتح سجينان سابقان من إيران مطعمًا استثنائيًا من وحي تجربتهما السابقة وخصصا جزءًا من إيراداته لمساعدة من يقبعون خلف القضبان لعدم تمكنهم من سداد ديونهم المترتبة عليهم.

وأطلق بنيامين نخات (31 عامًا) وشريكه في السجن أرمان علي زاده على مطعمها الجديد اسم "الزنزانة 16" الذي بدأ باستقبال زبائنه منذ عام 2016.

وقال بنيامين: "التقيت بشريكي بينما كنا في حجز الشرطة، كنت أعمل في سوق الحديد في طهران لكنني أفلست ووجدت نفسي مفلسًا، أما هو الآخر فكان غارقًا في الديون، لأن القانون الإيراني قاسٍ في قضية الشيكات المرتجعة، وعدم دفع المهور المتفق عليها أو القروض المصرفية”.

وبعد عامين من إطلاق سراحهما، افتتح الأصدقاء مطعمها الجديد والذي جاء بتصميمٍ شبيه إلى حدٍ كبير بالسجون حول العالم، حيث جاء بطاولات طعام منفصلة خلف القضبان ويتم منح الزبائن ملابس مخططة باللونين الأبيض والأسود.

وتابع: "كان تزيين المكان سهلًا، لقد أعدنا إنتاج المكان الذي احتجزنا فيه، أردنا أن نظهر أن السجن ليس بالضرورة أن يكون مكانًا مليئًا بالأشرار، فالنزلاء هم أحيانًا أشخاص لم يرتكبوا جرائم ولكنهم تعرضوا لسوء الحظ.”.

وأردف يقول: "بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، كان العمل ناجحًا، فعندما افتتحناه في 2016 كان هناك سبع طاولات فقط، أما اليوم فقد جرى توسعته بطريقة رائعة، كما افتتحنا مطعمًا آخر في مدينة أصفهان".

من جهته ذكر علي زاده بأن جزء من الإيرادات يتم تخصيصها لمساعدة الموقوفين في سداد ديونهم المستحقة "نريد مساعدة السجناء من خلال جمع الأموال، نساعد السجناء المثقلين بالديون بإطلاق حملات أحيانًا لطلب المساعدة من المتبرعين أو الزبائن"، لا سيما من خلال إنستغرام.

ويتابع "نختار أولئك (الموقوفين) الذين يحظون بالأولوية، على سبيل المثال رجل متزوج ولديه أطفال، أو شخص مريض غير قادر على العمل من أجل تأمين مدخول يتيح سداد ديونه".

الصورة الأولى لمولود الأمير حمزة الجديد .. وجماله يخطف الأنظار

الحرب العالمية الثالثة تتصدر الترند .. ومحمد هنيدي : استرها معانا يا رب

الشهير فيحان يفجر مفاجأة : أنا سبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا