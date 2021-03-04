الزومبي قادمون.. إليك مجموعة نصائح لمواجهتهم !

إذا كنت تعتقد أن عام 2020 كان سيئًا، فماذا عن خروج الزومبي الى الشوارع عام 2021؟

حيث حطم موقع "yearly-horoscope" نبوءات نوستراداموس الشهيرة والذي يُزعم أنه تنبأ بالأحداث المستقبلية، وقال بأن "زومبي" ستغزو العالم - لذا من الأفضل أن تكون مستعدًا!

وتوقع الموقع أن عالمًا روسيًا سيصنع سلاحًا بيولوجيًا وينتج فيروسًا يمكنه تحويل البشرية إلى كائنات زومبي، مما يجعل البشر ينقرضون في المستقبل القريب.

ولذلك، قرر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحضيرك قدر الإمكان في حالة تحول الزومبي الآكل للحوم إلى عدونا الأول هذا العام.

ويقول المركز أنه يجب عليك الاستعداد للاستيلاء على الزومبي بنفس الطريقة التي تستعد بها لأي كارثة طبيعية.

وفقًا لمدونة CDC، "هناك جميع أنواع حالات الطوارئ التي يمكننا الاستعداد لها. خذ على سبيل المثال كارثة الزومبي، قد تضحك الآن، ولكن عندما يحدث ذلك، ستكون سعيدًا لقراءة هذا، وربما ستتعلم شيئًا أو شيئين حول كيفية الاستعداد لحالة طوارئ حقيقية."

أول شيء ستحتاجه هو مجموعة أدوات الطوارئ، والتي يجب أن تتكون من:

ماء (1 جالون للفرد في اليوم)

الطعام (قم بتخزين العناصر غير القابلة للتلف التي تتناولها بانتظام)

الأدوية (يشمل ذلك الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة)

الأدوات واللوازم (سكين متعدد الاستخدامات، شريط لاصق، راديو يعمل بالبطارية، إلخ.)

الصرف الصحي والنظافة (مبيض منزلي، صابون ، مناشف، إلخ)

الملابس والمفروشات (تغيير الملابس لكل فرد من أفراد الأسرة والبطانيات)

مستندات مهمة (نسخ من رخصة القيادة وجواز السفر وشهادة الميلاد على سبيل المثال لا الحصر)

لوازم الإسعافات الأولية (على الرغم من أنك هالك إذا عضك الزومبي، يمكنك استخدام هذه الإمدادات لعلاج الجروح والتمزقات الأساسية التي قد تتعرض لها أثناء الإعصار أو الإعصار)

بمجرد حصولك على مجموعة الطوارئ الخاصة بك، ضع خطة طوارئ عائلية، والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضًا أثناء الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل:



حدد أنواع حالات الطوارئ المحتملة في منطقتك: إلى جانب كارثة الزومبي، قد يشمل ذلك الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل. إذا لم تكن متأكدًا، فاتصل بفرع الطوارئ للحصول على مزيد من المعلومات.

اختر مكانًا لعائلتك لإعادة تجميع صفوفهم في حالة غزو الزومبي لمنزلك: اختر مكانًا واحدًا خارج منزلك مباشرة لحالات الطوارئ المفاجئة ومكانًا واحدًا خارج منطقتك في حالة عدم قدرتك على العودة إلى المنزل على الفور.

تحديد جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ: قم بعمل قائمة بجهات الاتصال المحلية مثل الشرطة وإدارة الإطفاء وفريق الاستجابة للزومبي المحلي. حدد أيضًا جهة اتصال خارج الولاية يمكنك الاتصال بها أثناء حالة الطوارئ لإعلام بقية أفراد عائلتك بأنك بخير.

خطط لطريق الإخلاء الخاص بك: عندما يكون الزومبي جائعًا، فلن يتوقفوا حتى يحصلوا على الطعام (أي العقول)، مما يعني أنك بحاجة إلى الخروج من المدينة بسرعة! خطط للمكان الذي ستذهب إليه والطرق المتعددة التي قد تسلكها مسبقًا حتى لا تتاح الفرصة لأكل اللحم!

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