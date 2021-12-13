الساحر السعودي أحمد البايض يظهر مجددًا .. وحجمه الضخم يثير الجدل

أثار الساحر ولاعب الخفة السعودي أحمد البايض الجدل في أحدث ظهورٍ له على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو يظهر فيه بحجم كبير جدًا.

وتناقل النشطاء على "تويتر" و"إنستغرام" مقطع فيديو للبايض وهو يقف إلى جانب فتاة راشدة لكنه بدا بضعف حجمها تمامًا وكأنها طفلة صغيرة تقف إلى جانبه.

وتسائل متداولو الفيديو عن سبب تضاعف حجم البايض وظهوره بهذا الشكل الكبير وكأنه تناول مشروبًا سحريًا جعل حجمه يتضاعف أو أنه أخضع نفسه لسحرٍ أسود جعله طويلًا بهذا الشكل.

كما تسائل النشطاء فيما إذا كان طول البايض قد تضاعف أم أن طريقة التصوير أظهرته بهذا الشكل الضخم، فيما أشار البعض الى أن حجم الفتاة الضئيل هو ما جعل البايض يظهر ضخمًا الى جانبها.

يذكر أن العالم العربي تعرف على لاعب الخفة السعودي أحمد البايض أول مرة بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent.

وقدم البابض العديد من العروض في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمغرب ومصر ولبنان والبحرين والإمارات وحتى في أفغانستان.

من هو أحمد البايض

ولد أحمد البايض في 3 يناير، 1978 بجدة، السعودية، هو لاعب خدع بصرية وخفه سعودي محترف.

في عام 2003 عاد أحمد البايض إلى المملكة العربية السعودية بكونه رائد الخدع البصرية في الوطن العربي لتحقيق هذا الفن على مستوى عال في الشرق الأوسط ونجح في ذلك حقيقة حتى أصبح يطلق عليه رائد الخدع البصرية في الشرق الأوسط في جميع الصحف ومحطات التلفزيون العربية.

بدأت شهرة أحمد البايض في 2004 عندما فتح المسرح الأول له في جدة في منتجع الشلال واستمر بالظهور حتى عام 2008 وظهر في عام 2010 في برنامج للعرب مواهب وفي عام2011 في برنامج على شط بحر الهوا.

خفة مع أحمد البايض

برنامج خفة هو أول برنامج خاص بأحمد البايض مكون من 13 حلقة، عرض على قناة إم بي سي، يقوم أحمد في كل حلقة بتأدية العديد من الخدع البصرية في الشارع وفي بيت أحد الفنانين بالإضافة إلى المخاطرات التي تتطلب مجازفة قد تؤدي إلى إصابات بالغة.

طول أحمد البايض

تسائل النشطاء عن طول أحمد البايض لأنه يتمتع بطول نادر إذ يبلغ طوله 195 أي ما يعادل 6 قدم و5 بوصة.

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