بدء محاكمة متسابق برنامج Big Brother بسبب اعتدائه جنسيًا على زميلته.. تفاصيل صادمة

أثارت حادثة غريبة من نوعها ضجّة كبيرة في إسبانيا، بعد البدء بمحاكمة متسابق شارك في إحدى برنامج الواقع الشهيرة وهو Big Brother "بيغ برازر" بتهمة اغتصاب زميلته في البرنامج خلال مشاركتهما سويًا فيه.

تفاصيل اغتصاب المتّهم لزميلته في برنامج Big Brother

وفي التفاصيل وخلال عرض برنامج المواقع الشهير Big Brother على القناة الإسبانية، وتقوم فكرة البرنامج على تواجد عدد من الأشخاص في بيت للعيش فيه مدة ما يقارب الـ 100 يومًا.

ويشترط على هؤلاء الأشخاص الإنعزال عن العالم بدون أي أدوات تواصل من انترنت أو اتصالات، ويتعامل هؤلاء الأشخاص مع بعضهم، وعلى الجمهور التصويت للمتسابقين فيما يغادر الشخص الذي يحصل على أقل نسبة تصويت في كل أسبوع.

وكانت الضحيّة مشاركة في برنامج Big Brother بنسخته الإسبانية حيث أنها على علاقة بالمتسابق المتّهم واستمرت علاقتهما حوالي 50 يومًا خلال تصوير البرنامج، وخلال تلك الفترة قام المتسابق بالاعتداء الجنسي عليها في غرفة أمام عدسات الكاميرا بينما كانت في حالة سكر شديدة.

وحاولت الفتاة طلب النجدة من خلال رفع يدها أمام الكاميرا، وبدأت تصرخ بكلمات غير مفهومة، وبعد ما يقارب الـ 10 دقائق تدخل احد العاملين في الإنتاج، وعندما قام برفع اللحاف عنها وجدها في حالة خمول.

الضحية تطالب بعدم نشر الصور أو الفيديوهات من الحادثة

وقعت هذه الحادثة عام 2017، وبعد عامين من حدوثها وتحديدًا في 2019 قررت الفتاة محاكمة الجاني بشكل قانوني، وتقدمت ببلاغ رسمي، وطالبت بعدم تداول ونشر الصور والفيديوهات من هذه الحادثة.

وخلال المحاكمة طالب الإدعاء بالحكم على المتهم بالسجن لمدة عامين بالاضافة الى تعويض مالي يقدّر 6000 يورو من منتجي البرنامج نفسهم بسبب الضرر الذي لحق بالفتاة.