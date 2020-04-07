السعودية تفرض "منع تجول كامل" في 9 مدن.. ومطاعم "البيك" توزع 10 آلاف وجبة مجانية يوميًا

فرضت السلطات السعودية منعًا للتَجول على مدار 24 ساعة في 9 مدن لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وشمل القرار الصادر عن وزراة الداخلية السعودية مساء أمس الاثنين كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

من جهتها أعلنت إدارة سلسلة مطاعم "البيك" للوجبات السريعة عن تبرعها بـ10 آلاف وجبة يوميًا في الأحياء التي تم الإعلان عن منع التجوال بها على مدار 24 ساعة في مدينة جدة.

وقالت إدارة المطاعم في بيان عبر حسابها على "تويتر": "تتقدم شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركة أقوات للصناعات الغذائية ومؤسسة ابوغزالة الخيرية بالمشاركة في حملة مجتمع واعي وذلك بالتبرع ـ 10,000 وجبة يوميًا لأهلنا وأحبابنا في الأحياء التي تم الإعلان عنها في مدينة جدة وحتى انتهاء حظر التجول على مدار 24 ساعة".

وأوضحت أن المبادرة تأتي في هذا التوقيت بسبب تأثر بعض الأسر ماديًا من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة "كورونا".

كما أعلنت إدارة مطاعم الطازج عن مبادرتها بتقديم 12 ألف وجبة يوميًا لمدة شهر لسكان منطقة مكة المتأثرين من منع التجول.

#إمارة_مكة

تتقدم بالشكر لمطاعم الطازج لمساهمتها بــ 12 ألف وجبة يومياً لمدة شهر لسكان المنطقة المتأثرين من #منع_التجول، وذلك ضمن حملة #بِرّاً_بمكة pic.twitter.com/TVtXTUalXY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 6, 2020

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي استجابة من مزارع فقيه للدواجن ومطاعم الطازج لحملة "برًا بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.