السعودية تودع أم محمد .. صاحبة المقولة الشهيرة "يخسي الجوع وأنا أمك"

ودع أهالي مدينة حائل السعودية بائعة البسطة "أم محمد" وصاحبة المقطع الشهير "يخسي الجوع وأنا أمك" والذي ضربت فيه المثل بالكرم والاستقبال الكريم رغم ظروفها الصعبة.

وعبر وسمي “#أم_محمد" و "#أم_الأيتام_بائعة_حائل" نعى رواد موقع التدوين "تويتر" أم محمد التي وافتها المنية يوم أمس الخميس.

وفاة أشهر بائعة بسطة في منطقة حائل

صاحبة المقطع الشهير "يخسي الجوع وأنا أمك"

و التي ضربت المثل في الكرم والاستقبال الكريم رغم ظروفها الصعبة#أم_الأيتام_بائعة_حائل pic.twitter.com/cuhGpNQxXy — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 31, 2021

واستذكر المغردون مواقف أم محمد والتي أكدت فيها القيم والأخلاق الحميدة والتي يتميز بها الشعب السعودي بالكرم والاستقبال الكريم.

وأعاد المغردون نشر مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبات "ترند"

الذي ردت فيه بكرم على شاب جائع قصدها للحصول على وجبة مشبعة وردت عليه "أبشر بعزّك يا عيوني".

وداعاً #أم_محمد صاحبة القلب الابيض والعطاء ، رحمك الله رحمةً واسعة وأسكنكِ فسيح جناته . 🙏 pic.twitter.com/R7Ro7sNLNy — ‏𝒴.𝒵 (@Z_D900) December 31, 2021

يخسي يخسي الجوع وانا امك)

(يابعد حي وميتي الخير واجد)

(بحل وألف ظل)



يالله هالعبارات فيها كمية عطف ! غمرته بلطافتها! تبرهني الحنية القلوب ورحمتها !

اللهم ارحمها وأطعمها من ثمار الجنة وأسقها من كوثرها.

إلى جنة الخلد #ام_محمد pic.twitter.com/qqvZ5OWjuM — . (@haaiss0) December 31, 2021

وكتب مغرد: رحلت صاحبة القلب الطيب والكبير ‎#أم_محمد إنا لله وإنا اليه راجعون، (اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)"

وكانت أم محمد تبيع منذ 10 سنوات، ثم انضممت إلى الأسر المنتجة من 7 سنوات لإعالة أبنائها وعددهم 3 أولاد وبنت، إذ عاشت معاناة بعد وفاة زوجها، حتى قامت ببيع وطبخ المأكولات الشعبية والطبخات الحائلية والمشروبات الساخنة.