السعودية نجلاء عبدالعزيز بدون حجاب خارج السعودية

انفجرت الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز غضبًا بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه بدون حجاب خلال تواجدها في أحد المطاعم خلال رحلتها إلى خارج السعودية.

وخاطبت نجلاء متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" للتعبير عن استياءها من تعمد الكثيرين لتداول مقطع فيديو ظهرت فيه بدون حجاب رغم توضيحها بأنها نشرته عن طريق الخطأ.

وقالت نجلاء لمتابعيها: "فكرت أكثر من مرة بأن أقوم بنشر صورتي عن طريق الخطأ، لكني أتراجع وأقول لنفسي بأن ربي سيعاقبني على ذلك ثم أتراجع".

لكن على ما يبدو بأن تبرير نجلاء لم يرق لرواد موقع التدوين "تويتر" الذين انشغلوا منذ ساعات بإعادة نشر مقطع الفيديو والتبرير المرفق له الذي اعتبروه غير مقنع.

وعبر وسم "#نجلاء_عبد_العزيز" انقسمت آراء المعلقين بين من وقف إلى جانب الفاشنيستا وطالب باحترام رغبتها والتوقف عن تداول مقطع الفيديو خاصة وبأنها أكدت مرارًا وتكرارًا بأنه نشر عن طريق الخطأ.

وفي الوقت ذاته، أعرب العديد من النشطاء عن استياءهم من تكرار سناريو "نشر عن طريق الخطأ" واعتبروه "شماعة" تعلق عليها المشهورات أخطائهن وتعمد إثارة الجدل من أجل تصدر الترند لأيام وكسب المزيد من المشاهدات والمتابعين.

أما القسم الثالث من المغردين عبر عن دهشته لإصرار العديد من المشاهير على إخفاء هويتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "ارتداء الحجاب" في الوقت الذي تتخلى عنه خلال تواجدها خارج الأراضي السعودية.

* يعتذر موقع البوابة عن نشر مقطع البوابة احترامًا لرغبة صاحبة الشأن.

نجلاء عبدالعزيز