القبض على المتحرش مونس ناير

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن كان قد تحرش جنسيًا بفتاة منذ 3 سنوات في قضية عرفت اعلاميًا بـ المتحرش مونس ناير

وجاء في بيان شرطة الحدود الشمالية: "في إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه، وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأضاف البيان: "وتبين من إجراءات الاستدلال إلى وجود الفتاة خارج المملكة حاليًا، وأن الحادثة حصلت منذ (3) أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك".

وفي الوقت الذي لم يحدد بيان شرطة الحدود الشمالية هوية المتحرش إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا بأن جريمته تتعلق بالقضية التي أثاراتها وسام السويلمي قبل أيام حين كشفت تعرضها للتحرش الجنسي من قبل والدها وعرفت إعلاميًا بـ"المتحرش مونس ناير".

وتأكيدًا على ذلك، أعادت وسام السويلمي نشر بيان شرطة الحدود الشمالية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقتها بكلمات عبرت من خلالها عن فرحتها بهذا القرار على الرغم من تواجده خارج أراضي السعودية.

وكتبت وسام في تغريدتها التي نشرتها بعد صدور بيان شرطة الحدود: "ابكي فرح ابكي انتصار أنا نولدت من جديدددددد #المتحرش_مونس_ناي".

كما طالبت وسام من الجهات المعنية في بلادها إلى توفير الحماية لشقيقاتها في ظل التهديد الذي تعرض له والدها وأعمامها، حيث غردت قائلة: "قد تكون خواتي ممكن يكونو بخطر ويقتلون اتمنى احد يحميهم".

وكانت حالة من الصدمة والذهول قد سادت بين أوساط المغردين على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بعد كشف وسام السويلمي تفاصيل مروّعة حول تعرضها وشقيقتها للاعتداء الجنسي من قِبل والدها قبل أن تتمكن من الهروب إلى ألمانيا في قصة أطلق عليها المتحرش مونس ناير.

وبحسب التغريدات التي نشرتها الفتاة وسام السويلمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" منذ 25 مارس الجاري، فقد تبين بأنها كانت تتعرض للاعتداء الجنسي من قِبل والدها والذي كان يعنفها في حال رفضت الاستجابة لشهواته الشاذة.

وذكرت الفتاة وسام في تغريداتها المتتالية تفاصيل مروعة حول الاستبداد والعنف الذي مورس بحقها حتى أنها أدخلت إلى المستشفى عدة مرات نتيجة العنف الممارس في حقها حتى نجحت في الهروب إلى ألمانيا. (حسب التغريدات التي نشرتها على تويتر).

ونشرت وسام سلسلة تغريدات تضمنت صورًا ومقاطع فيديو قيل بأنها تعود لها ولوالدها المتحرش وكذلك الإصابات التي تعرضت لها نتيجة تعنيفه لها.

وذكرت وسام بأن عائلة والدها تدعي بأنها عائلة متدينة ومحافظة على تعاليم الدين الإسلامي، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك، حيث اعتاد والدها على اغتصاب شقيقتها المتزوجة وتهديدها بالقتل في حال علم أحد بذلك.

كما نشرت وسام صورًا لها وهي في المستشفى بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها وذكرت بأن السبب هو رفضها للنوم معه في سرير واحد، فيما أخبرها شقيقها بأنها السبب وراء ذلك لأنها كانت ترتدي ملابس النوم في المجلس.

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