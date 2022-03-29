الطعام أولًا .. مشجع مصري يأكل المحاشي في مباراة بلاده أمام السنغال

في الوقت الذي يستعد فيه الشارع المصري إلى متابعة مجريات المباراة التاريخية التي ستجمع منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، استذكر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا غريبًا رُصد في المباراة والتي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي شابًا يأكل "المحاشي" في مدرجات استاد القاهرة الدولي في ذهاب المحلة النهائية من التصفيات التي انتهت بـ1-0 لصالح المنتخب المصري.

وأثار مشهد الشاب المندمج في تناول المحاشي دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الذين اعتبروه مشهدًا من العالم الموازي الذي لا يمت للواقع بصلة فيما رآه البعض مشهدًا طريفًا.

وأعرب عدد من النشطاء عن قدرة الشاب في تجاهل مجريات المباراة الحماسية والانشغال في تناول الطعام، فيما أشاد البعض بتصرفه وبأن "الطعام أهم من الرياضة".

وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد حقق فوزًا صعبًا على ضيفه السنغالي يوم الجمعة الماضي بهدفٍ دون رد في ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

والتقى المنتخبان باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات، قبل أن يصطدما إيابًا في وقت لاحق اليوم.

وتمثل مباراة اليوم حلمًا كبيرًا وغاليًا للمنتخبين مصر والسنغال بعدما تواجدا معًا أيضًا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولكن القرعة هذه المرة أوقعت منتخبي مصر والسنغال معًا في مباراة فاصلة ستحرم المونديال من أحدهما.

موعد مباراة مصر والسنغال

تنطلق مباراة مصر والسنغال اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والموافق 9:00 مساء بتوقيت أبوظبي.