سعودي يغتصب قطة.. ويوثق فعلته في مقطع فيديو على "تيك توك"

صدمة كبيرة يعيشها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لشاب سعودي يعترف باغتصابه قطة متسببًا لها بأذى جسدي حاد عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الشاب "أكرم خليفة" عبر حسابه على "تيك توك" مقطع فيديو وهو يجسد شخصيتين متحاورتين في مشهدٍ تمثيلي "وهمي" لكنه تلقى ردود أفعال صادمة على كافة منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

Mfs in his comments be like : “yall cant take a joke” no bro that’s clearly not a joke #القبض_على_مغتصب_القطو pic.twitter.com/5hOexLN7ns — Rem (@veqlin) August 18, 2021

وبحسب مقطع الفيديو، بدأ الحوار بين الشخصية الأولى والثانية حين وجه الأول سؤالًا عن السبب وراء شعور القطة بالألم أثناء المشي، لتفاجئ الشخصية الثانية من السؤال وتبدأ بالإجابة بأغنية يُفهم منها بأنه كان قد أقام علاقة شاذة مع القطة متسببًا لها بأذى جسدي كبير.

وعبر وسم "#القبض_علي_مغتصب_القطو" عبر رواد موقع التدوين عن صدمتهم واستيائهم مما قام به الشاب أكر خليفة حتى تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر".

وعبر ذات الوسم طالب المغردون بضرورة القبض على الشاب ومحاسبته للترويجه بطريقة غير مباشرة لمرض "الزوفيليا" حين يمارس الإنسان علاقة جنسية مع الحيوانات.

ودفع الهجوم الكبير على الشاب بأن يقوم بحذف مقطع الفيديو من حسابه على "تيك توك" وتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه.

ونشر الشاب أكرم خليفة مقطع فيديو قال فيه: "السلام عليكم.. أنا الي نشرت المقطع، وكل ما في الأمر هو أني أخذت الفكرة من شخص آخر وقمت بترجمة كلماته حتى أني استخدمت الأغنية والصوت ذاته".

وأردف يقول: "لم أتوقع كل هذا الهجوم على تويتر وفيسبوك وسناب شات وتيك توك، من المستحيل أن أقوم بهذا الفعل الشنيع، أتحمل السب والشتم لكن أهلي لا علاقة لهم بالأمر فوالدي متوفى وأرجو أن تترحموا عليه".

ما هي الزوفيليا؟

الزوفيليا هي اضطراب جنسي يلجأ من خلاله الشخص إلى ممارسة الجنس مع الحيوانات، وهي جريمة في معظم دول العالم كما أنها محرمة في العديد من الأديان.

أصل كلمة الزوفيليا

الزوفيليا هي كلمة إغريقية معناها حب الحيوان، وأول من استعمل هذا المصطلح هو العالم "كرافت ابنيك" سنة 1886، وقد أطلقه على العلاقة التي تنشأ بين الإنسان والحيوان، سواء علاقة كاملة أو غيرها من العلاقات.

الزوفيليا - شذوذ قديم

لا تعد ممارسة الجنس مع الحيوانات ظاهرة جديدة أو نتيجة للانفتاح والعولمة، إنما عرف هذا السلوك منذ القديم، ووردت حكايات عن ممارسة الجنس مع الحيوان في كتب الأدب وفي حكايات "ألف ليلة وليلة" مع القرود والدببة تحديدًا.

كما عثر على بعض المجسمات الهندوسية التي تمثل البهيمية في أحد المعابد التي تعود لعصور قديمة، كما دلت بعض المخطوطات اليابانية القديمة على وجود هذه الظاهرة منذ الأزل.