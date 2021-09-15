السنابية أثير الحلوة في خطر.. وإشارة في يديها تكشف تعرضها للتنعيف

أثارت نجمة سناب شات السعودية أثير، الشهيرة بأثير الحلوة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تطلب فيه من متابعيها مسامحتها في حال اختفت لفترة من الزمن.

وظهرت أثير في الفيديو وهي في حالة مريبة والدموع تملأ عينيها وتخاطب متابعيها عبر "سناب شات" بعبارات يصعب فهم الرسالة ورائها، حيث قالت: "انا أحبكم كثيرًا، انتم أحسن ناس في حياتي، أنا مرة تعبانة".

وتابعت: "لو اختفيت عنكم 4 ايام، أو أسبوع، أو اسبوعين لا تتزعلوا مني"، وهو ما أثار الكثيرمن التساؤلات حول السبب الذي دفعها للبكاء أمام متابعيها.

وعبر وسم "#أثير_الحلوة_في_خطر" تناقل رواد موقع التدوين "تويتر" فيديو أثير وطالبوا بمعرفة ما تتعرض له الفتاة حيث أشارت سابقًا الى أنها يتيمة الأم وتعيش مع والدها لكنه لا يهتم بها.

في حين سلط قسم من المغردين ضوء على الحركة التي قامت بها أثير أثناء تصوير الفيديو، وقالوا بأنها "إشارة لتعرض للتعنيف في المنزل".

وتتمثل الإشارة التي قامت بها أثير بالإمساك بيدها أمام الكاميرا بسرية، ثم طوت إبهامها داخل راحة يدها، ثم طوت أصابعها فوق إبهامها.

#اثير_الحلوة_في_خطر

She is 16 yo yamni girl that live in UAE, it is very clearly that she is being used by her stepmother and her father for clout they keep sexualizing her for more views

She is asking for our help pic.twitter.com/UYvMXgV4cE — n (@u4php) September 15, 2021

وتنفذ هذه إشارة بيد واحدة ويمكن للنساء والأطفال والرجال أيضًا استخدامها في مكالمة فيديو أو تواصل شخصي لإبلاغ الطرف الآخر بأنهم يشعرون بالتهديد.

في حين شكك البعض في حقيقة الفيديو، وبأن ما قامت به أثير مجرد وسيلة لكسب تعاطف المتابعين وتتصدر الترند لأيام عبر الاختفاء عن الأنظار.