السنغالي إدريسا غاي يتشهد أمام المسجد الأقصى في فلسطين

نشر نجم المنتخب السنغالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدريسا غاي صورًا له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام المسجد الأقصى في مدينة القدس العربية، عاصمة فلسطين.

وظهر إدريسا غاي في الصور الأولى التي شاركها مع جمهوره ومتابعيه على تطبيق "إنستغرام" وموقع التدوين "تويتر" وهو يرفع سبابته من أمام قبة الصخرة المشرفة الواقعة ضمن الحرم القدسي الشريف.

أما في الصورة الثانية، فقد ظهر اللاعب الدولي وهو يجلس داخل المسجد القبلي ضمن الحرم القدسي، ثم أتبعها بمقطع فيديو توثق اللحظات الروحانية التي شعر في المكان المقدس.

وأرفق إدريسا غاي الصور بعبارة: “المسجد الأقصى، كل شيء بأمر الله".

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت التقاط الصور، وما إذا كان اللاعب الدولي يتواجد حاليًا على الأراضي الفلسطينية أم أنها مجرد صور قديمة لكنه قرر مشاركتها مع جمهوره ومتابعيه في وقتٍ لاحق.

حملة دعم إدريسا غاي في أزمته مع المثليين

تعرض نجم المنتخب السنغالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي إدريسا غاي في شهر مايو الماضي هجوم إعلامي بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام مونبلييه، بسبب رفضه ارتداء قميص يحمل ألوان علم المثلية الجنسية، الذي يسمى "علم الرينبو" أو "علم قوس قزح"، وذلك بسبب معتقداته الدينية.

وبرر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، غياب نجم خط الوسط عن المباراة لأسباب شخصية، لكنه فوجئ بطلب من مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي رسالة إلى غاي،، يحثه فيها على توضيح سبب غيابه عن مباراة السبت.

وتصدر اسم إدريسا غاي حينها قائمة الأكثر تداولًا على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بعد إطلاق حملة لتعبير عن دعمهم له.

وردًا على قرار المجلس، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم حملة لدعم إدريسا غاي بسبب موقفه "المشرف" من المثلية الجنسية ومجتمع الميم.

وعبر وسمي "كلنا إدريسا غاي" - "we are all idrissa" غرد النشطاء بعبارات تدعم اللاعب الغاني والتضامن معه، من أبرزهم الرئيس السنغالي "ماكي سال" الذي غرد بدعمه للاعب باريس سان جيرمان إدريسا جانا جوي، الذي يواجه اتهامات برهاب المثلية الجنسية في فرنسا.

وكتب الرئيس على تويتر: "أنا أدعم إدريسا جانا، يجب احترام معتقداته الدينية".

كما غرد لاعبو منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وشيخ كوياتي وإسماعيلا سار وكيتا بالدي وبونا سار، والنجم المعتزل ديمبا با، برسائل يشيدون فيه بموقف اللاعب إدريسا غاي، وتمسكه بأخلاقيات وتعاليم دينه.

كما تدفقت رسائل دعم إدريسا غاي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الشخصيات البارزة في السياسة والفنون والرياضة ومنهم نوادي رياضية سعودية وكذلك النجم المصري محمد أبو تريكة، بالآية القرآنية التي تقول: "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" (سورة النمل/ الآية 56)، لإظهار تضامنه مع موقف غاي، وقال له: "لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك".

كما دعم وزير الرياضة الغاني ورئيس الوزراء السابق محمد بون عبد الله ديون اللاعب غاي عبر حساباتهم على موقع التدوين "تويتر".

في السنغال، ينشر الناس تغريدة الرئيس مرفقة بصور"غاي" أثناء الحج إلى مكة.

إدريسا غاي

لاعب كرة قدم سنغالي محترف يلعب في مركز الوسط المدافع لنادي الدرجة الأولى باريس سان جيرمان ومنتخب السنغال.