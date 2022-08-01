"ما سبب وفاة الأميرة مي بنت بندر آل سعود"

نعى أمراء ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الأميرة مي بنت بندر آل سعود التي وافتها المنية يوم أمس الأحد، 31 يوليو 2022.

وأعلنت وفاة الأميرة مي عبر بيان رسمي صدر عن الديوان الملكي السعودي يوم أمس جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود".

وذكر البيان بأن صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة كانت بعد صلاة المغرب يوم أمس في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

سبب وفاة الأميرة مي بنت بندر آل سعود

لم يذكر الديوان الملكي السعودي أي معلومات عن عمر الأميرة مي أو تاريخ ميلادها، أو سبب وفاتها.

ورجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأميرة مي بنت بندر توفيت نتيجة مرض عضال ألم بها مؤخرًا، وقالوا إنها ظلت بالمستشفى عدة أيام قبل وفاتها اليوم.

من هي الأميرة مي آل سعود ؟

اسمها الكامل: الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود. والدها : الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي توفي في يناير من العام 2020.

: الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي توفي في يناير من العام 2020. جدها : الأمير محمد بن عبدالرحمن شقيق الملك عبد العزيز آل سعود.

: الأمير محمد بن عبدالرحمن شقيق الملك عبد العزيز آل سعود. والدتها: الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود، ابنة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، أحد أهم مؤسسي المملكة العربية السعودية.

أشقاء وشقيقات الأميرة مي آل سعود

للأميرة مي بنت بندر آل سعود، العديد من الإخوة والأخوات من نفس الأم والأب وهم:

الأمير سعود

الأمير فهد

الأمير محمد

الأمير متعب

الأمير تركي

الأميرة جهير

الأميرة موضي الأولى

الأميرة موضي الثانية

الأميرة فهدة، الأميرة نورة

الأمير مي والعمل الخير

كان للأميرة مي بنت بندر، نصيبًا كبيرًا من الأعمال الخيرية داخل السعودية، وتعتبر صاحبة اليد البيضاء في الأعمال الخيرية للفقراء في السعودية.

الأمير بندر بن محمد آل سعود

وولد الأمير بندر عام 1924 في الرياض، وكان من أبرز الشخصيات في السعودية، ويحتل أبناؤه مناصب مرموقة في المملكة العربية السعودية.

تزوج الأمير الراحل بندر والد الأميرة مي، من الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود، وتزوج مرة أخرى مامية الشاذلي الحنين التي تحمل الجنسية التونسية.

توفي عن عمر يناهز 96 عامًا.