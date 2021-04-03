الشريف حسن بن زيد في سطور.. يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية

أكدت القوات المسلحة الأردنية عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في بيان رسمي صدر قبل دقائق أنه تم اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون، مشيرًا الى أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وتسائل عدد من المغردين الأردنيين عن هوية الشريف حسن بن زيد وتفاصيل حياته الشخصية.

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الشريف حسن، هو نجل الشريف زيد آل عون، وهو من الأشراف الهاشميين.

يقيم الشريف حسن بن زيد في المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية الى جانب الأردنية.

سبق للشريف حسن بن زيد أن شغل منصب مبعوث الملك عبد الله الثاني للسعودية.

والشريف زيد هو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد آل عون الذي استشهد في عام 2009 أثناء مشاركته في أداء الواجب الإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.

وكان الشريف الشهيد ذهب إلى أفغانستان، من أجل الدفاع عن صورة الإسلام السمح، وعن الأردن، ضد إرهاب القاعدة الغادر، الذي يتمسح بالدين الإسلامي السمح والمعتدل لتنفيذ مآربه.

يذكر أن لقب "شريف" يُمنح لاخوال الملوك الأردنيين من العائلة الهاشمية في الأردن.

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