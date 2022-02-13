مغتصب حفر الباطن .. فيديو لمجهول يغتصب طفلًا داخل خيمة يهز السعودية

هز مقطع فيديو لرجلٍ يغتصب طفلًا داخل خيمة في منطقة مجهولة المكان الشارع السعودي وسط ادعاءات بأن الجريمة المروّعة وقعت في منطقة حفر الباطن، شمال شرق السعودية.

وذكر متداولو مقطع الفيديو المروّع عبر وسم "#مغتصب_حفر_الباطن" بأن المجرم المغتصب استعان بثلاثة من أصدقائه لتنفيذ جريمته وتصويره بوضعٍ مخل مع الطفل.

وطالب المغردون السلطات المعنية بضرورة تحديد هوية الجاني ومساعديه والقبض عليهم تمهيدًا لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

كما طالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال أحدهم :"الحل الوحيد إعادة الهيئة وإعطائها كامل الحرية في التصرف لان بعض العرب متخلفين فاهمين التطور والحرية غلط "، فيما كتب آخر: "والله انهم فقيده وبوجودهم ما كان فيه مثل الاخبار ذي 💔💔 #مغتصب_حفر_الباطن".

والله انهم فقيده وبوجودهم ما كان فيه مثل الاخبار ذي 💔💔 #مغتصب_حفر_الباطن pic.twitter.com/l1cWoaiqwP — وائـل (@wee3lo) February 13, 2022

وبعد ساعات من تداول مقطع الفيديو المروّع، والي يتعذر على موقع البوابة نشره، صرح مساعد المتحدث الإعلام لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن وثلاثة مقيمين من القبائل النازحة، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.