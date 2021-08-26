الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي على غلاف مجلة عالمية.. ظهور نادر أمام الكاميرا

اختارت مجلة "فوغ" العالمية صورة الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لتتصدر غلاف نسختها العربية لشهر سبتمبر القادم.

وتصادف ظهور الشيخة الإماراتية على غلاف العدد الـ50 لمجلة "فوغ" العربية مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة مرور 50 عام على تأسيسها.

ووقع الاختيار على الشيخة لطيفة باعتبارها واحدة من ألمع الشخصيات على المستوى العربي والعالمي، فهي ترأس هيئة الثقافة والفنون بدبي وابنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تخضع فيها الشيخة لطيفة لجلسة تصوير لصالح مجلة عالمية حيث وقفت أمام عدسة المصورة باولا كوداكي في حي الشندغة التاريخي على ضفاف خور دبي.

وأكدت الشيخة لطيفة أن إسعاد الناس "شغف" تسعى نحوه وليس منصبًا أو عملًا تؤديه، كما تحدثت عن خططها ورؤيتها لدبي وانتعاش القطاع الثقافي والإبداعي بعد أزمة كورونا، والمفاهيم الخاطئة عن دور المرأة العربية في المجتمع، وعن شعورها كواحدة من النساء القلائل في عائلة آل مكتوم اللواتي يشغلن مناصب عامة.

وقالت سموها: “إن ضمان إسعاد الناس في دبي عبر الثقافة والإبداع وتمهيد الطريق أمامهم للابتكار ونشر قصص نجاحهم هو شغف أسعى نحوه – وليس منصبًا أو عملاً أؤديه. وأتمنى نشر تراث دبي وثقافتها وقصتها للعالم أجمع مثلما ينشر المقيمون والزائرون تراثهم وثقافتهم وقصصهم لدينا".

يذكر أن الشيخة لطيفة تزوّجت من الشيخ فيصل بن سعود القاسمي في نوفمبر 2016 وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة، ورزقت بطفلها الأول الشيخ محمد في شهر يوليو في عام 2018.

من هي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم؟

الشيخة لطيفة هي رئيس "هيئة دبي للثقافة والفنون" منذ 5 سبتمبر (أيلول) 2019، الإمارات العربية المتحدة.

وهي نائب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الإمارات للآداب"، والرئيس الفخري ل"رابطة خريجات جامعة زايد"، وعضو "مجلس دبي" منذ 2020.

كان لها دور محوري في مكاملة المنصات الثقافية في دبي تحت مظلة واحدة. وفي ضوء الدور الطليعي المتنامي لـ"هيئة الثقافة والفنون في دبي"، قامت بهيكلة مجموعة من المنصات التي تتيح للمجتمع الفني في دبي التعيير عن طاقاته الإبداعية والتعريف بها أمام جمهور عالمي كبير.

وتتجلى تطلعات الشيخة لطيفة نحو تطوير المشهد الإبداعي في دبي ليكون عالميًا بكل المقاييس في"موسم دبي الفني"، الذي يجمع مختلف المبادرات والفعاليات الفنية التي تنظمها الهيئة؛ و"روح دبي"، ولا تقتصر أهمية المبادرة السبّاقة على نبض الحياة في المدينة والتطورات التي تحققها بل وتمتد لتشمل رعاية المواهب الواعدة ضمن مختلف الأساليب التعبيرية الثقافية والفنية.

فوز الشيخة لطيفة بجائزة السيدة العربية الأولى

جدير بالذكر أن الشيخة لطيفة فازت في مارس الماضي جائزة "السيدة العربية الأولى" لهذا العام.

وتُمنح جائزة "السيدة العربية الأولى" التي انطلقت من رحاب جامعة الدول العربية في عام 2004، كل أربع سنوات إلى إحدى القيادات النسائية العربية رفيعة المستوى تقديراً لإسهاماتهن الكبيرة في دعم العمل التنموي والإنساني والإبداعي لخدمة المجتمعات العربية.

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