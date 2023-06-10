الشيخة مهرة آل مكتوم تنشر صور من حفل زفافها.. شاهدوا جمالها

البوابة - شاركت العروس الجديدة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" لقطات من حفل زفافها سريعة من حفل زفافها الاسطوري على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم والذي أقيم في 27 مايو الماضي في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

وظهرت الشيخة مهرة في الصور برفقة زوجها مرتدية فستانها الفخم الذي حمل توقيع دار "أزارا" الفاخرة مع طرحة طويلة من التل المطرز.

كما استعرضت الشيخة مهرة مجوهراتها من الألماس وساعة الماسية من علامة شوبارد والتي يبلغ سعرها 459.900 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 275.733 ألف دولار أمريكي.

كما نشرت الشيخة مهرة صورة تظهر كيكة الزفاف التي تمّ اختيارها لهذا اليوم والتي احتاطت بديكور فخم وبالزهور.





من هي الشيخة مهرة

الاسم : مهرة بنت محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم

الأب: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الأم: اليونانية زيو غريغروياكوس

تاريخ الولادة: يوم 26 فبراير 1994

من هو الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم