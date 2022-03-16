الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم تتألق في بطولة عالمية للبولو

نجحت الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم في لفت الأنظار لها من خلال مشاركتها في كأس إعمار للبولو 2022 والتي أقيمت بنادي دبي للبولو والفروسية قبل أيام.

وحصدت الشيخة ميثاء وفريقها لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على منافسه فريق أنكورا بنجاش بنتيجة 9- 6.5، وأحرزت منها هدفين وصنعت هدفًا ثالثًا ليحصد فريق بلادها لقب البطولة والميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول البالغة 80 ألف درهم إماراتي.

ونال فريق أنكورا بنجاش كأس المركز الثاني وجائزة مالية 40 ألف درهم، كما نال خالد العمران من فريق أنكورا بنجاش جائزة أفضل لاعب.

الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم

ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم (ولدت في 5 مارس 1980) هي رياضية إمارتية محترفة في الكاراتيه والتايكواندو وابنه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

المسيرة الرياضية لـ الشيخة ميثاء

مثلت الإمارات العربية المتحدة في دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، وحصلت على الميدالية الفضية للسيدات أكثر من 60 كيلوغرام في رياضة الكاراتيه.

في مارس 2008، أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية عن مشاركة الشيخة ميثا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008. شاركت في التايكواندو في فئة 67 كجم للنساء .

الجوائز

في عام 2008، أدرجت في المركز السابع عشر في قائمة «الشباب الملكي العشرون الأكثر إثارة» الصادرة عن مجلة فوربس.