الشيخة مي بنت محمد ترافق عم ملك الأردن الأمير الحسن

نشرت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة الثقافة والآثار البحرينية السابقة، صورة تجمعها بالأمير الحسن بن طلال، عم العاهل الأردني عبدالله الثاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر"

وظهرت الشيخة مي في الصورة رفقة الأمير الحسن وهما يستقلان الطائرة، واكتفت بالتعليق عليها: "مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، من سموه نتعلم كيف نقرأ الأثر، لنفهم الحاضر وننظر للمستقبل".

ولم تكشف الشيخة مي أي تفاصيل إضافية حول اللقاء الذي جمعها بالأمير الأردني ووجهتما المقصودة عبر الطائرة الخاصة.

إقالة الشيخة مي بنت محمد

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي تضامن مع الشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي أقيلت من منصبها بعدما رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة إيتان نائيه خلال لقاء جمعهما في مجلس عزاء أقامه السفير الأمريكي في المنامة في 16 من يونيو الماضي.

وفي الوقت الذي لم يعلن رسميًا الأسباب التي أدت إلى إقالة الوزيرة الشيخة مي من منصبها، واكتفى الديوان الملكي البحريني بإصدار قرار تعيين خليفة بن أحمد رئيسًا للهيئة بدلًا منها، إلا أن ناشطين ومصادر إعلامية أرجعت سبب إقالتها من منصبها إلى رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

وبحسب التقارير الصادرة آنذاك، فإنّ الشيخة البحرينية رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي حين علمت بجنسيته، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر صورها في مجلس العزاء، وقامت بالانسحاب من المكان.

شكرًا مي

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "#شكرا_ مي" للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لموقف الشيخة البحرينية الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وأشاد المغرّدون بالموقف الذي اتخذته الشيخة مي واعتبروا أنه "موقف ثقافي نضالي لتاريخ البحرين والخليج العربي في رفض ترويج الفكرة الصهيونية...".

وداع الشيخة مي

كما حظيت الشيخة مي بوداع مهيب من قبل موظفي هيئة الثقافة والآثار في البحرين، وشكلوا ممرًا شرفيًا طويلًا تصاعد التصفيق منه فور دخول الرئيسة السابقة للمقر التي بدورها حرصت على مصافحة الموظفين كلهم بينما انهمرت دموع موظفات الهيئة خلال عناق معها.

وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة الشيخة إخفاء تأثرها وهي تمسح دموع الموظفات.

وتلقت الشيخة باقات ورود وهدايا من الموظفين والتقطت معهم صورًا تذكارية، كما ألقت كلمة عبّرت فيها عن شكرها لمحبتهم ولما قدّموه إلى البحرين.

مي بنت محمد آل خليفة

اسمها الكامل: مي بنت محمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة

مي بنت محمد بن إبراهيم بن محمد آل خليفة المنصب: وزيرة سابقة والرئيس السابق لهيئة البحرين للثقافة والآثار (2015 - 2022).

إنجازات الشيخة مي بنت محمد آل خليفة