بالنسياغا تطرح حقائب على شكل "أكياس قمامة" بـ 1790 دولار

استطاعت علامة بالنسياغا الفرنسية إثبات نفسها في الأسواق العالمية منذ اليوم الأول الذي تأسست فيه عام 1917 حين عَرّفت عن نفسها بأنها صاحبة "أريح أحذية في العالم".

اليوم وبعد كل هذه السنوات، استطاعت بالنسياغا أن تثبت نفسها كواحدة من أكبر 10 علامات تجارية للأحذية غير الرياضية في العالم بتصاميمها الغريبة والمربية والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين عشاق كل ما هو غريب ومجنون.

وقبل أيام، كشفت دار بالنسياغا النقاب عن حقائب جديدة باسم "أكياس القمامة" ضمن مجموعتها الجديدة لشتاء 2022.

وتتوفر " أكياس القمامة "، أقصد الحقائب الجديدة في متاجر الدار حول العالم وتباع بسعر ضخم يبلغ 1790 دولارًا أمريكيًا.

وتأتي حقائب " أكياس القمامة " بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأبيض.

وفقًا لموقع بالنسياغا الإلكتروني، فإن التصميم مستوحى من أكياس القمامة الفعلية.

لماذا أكياس القمامة ؟

قال المدير الإبداعي في بالنسياغا "ديمنا غفاساليا": "لا يمكنني تفويت فرصة صنع أغلى كيس قمامة في العالم، قد يبدو الأمر غريبًا لكن هناك من سيشتريها بالفعل".

بالنسياغا تصدم الجميع

بعد إطلاق حقائب أكياس القمامة بسعر باهظ، انقسمت آراء رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا المنتج الغريب، بين من رآه قبيحًا ولا يستحق أن يباع مقابل هذا المبلغ الضخم وبين من اعتبرها طريقة ذكية للتسويق منتجات العلامة التجارية وأزيائها.

وكتب أحد المغردين: "لديهم كيس قمامة للبيع بسعر 1795 دولارًا، أعتقد أن أزياء المصممين هي تجربة اجتماعية مروعة".

كتب آخر: "الأزياء الفاخرة هي سرقة قانونية، يجب أن يتم محاسبتهم".

أعرب مستخدم آخر عن إحباطه وكتب معلقًا: "يجب سجن شخص ما في بالنسياغا على الفور لتصميمه أكياس قمامة وبيعها مقابل 1800 دولار. وأنا في الواقع أحب هذه العلامة – لكنهم تجاوزا الحدود".

حقائب أكياس القمامة ليست جديدة

أطلقت علامة "بالنسياغا" في عام 2017 حقائب يد مستوحاة من أكياس القمامة، وكانت بثلاثة أحجام مختلفة، صغيرة ومتوسطة وكبيرة. الصغيرة منها 258 دولارًا، والمتوسطة كانت متاحة بسعر 346 دولارًا ، بينما الكبيرة منها 422 دولارًا.



