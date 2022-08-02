المتحول جنسيًا ساهر منذر يبحث عن "عريس"!

لا يتوقف المتحول الجنسي الفلسطيني ساهر منذر عن إثارة الجدل بكل إطلالة يطل بها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بتصريحات صادمة يشاركها مع متابعيه.

هذه المرة اختار ساهر منذر أن يصبح حديث السوشال ميديا بتصوير مقطع فيديو خارج عن المألوف يدعي فيه بأنه "عروس تبحث عن عريس" وهو ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات.

ونشر ساهر عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو ارتدى فيه فستان خطوبة باللون الأصفر مع طرحة بذات اللون قبل أن يتوجه لأحد المراكز التجارية في مدينة حيفا للبحث عن ما أسماه "عريس".

وأكمل المدعو سامر إطلالته المريبة بتجميل شكله الخارجي من خلال وضع مساحيق التجميل وحمل باقة زهور في يده.

وظهر ساهر، الذي أعلن في وقت سابق بأنه متحول جنسيًا وبأنه "أثنى"، وهو يتجول داخل أروقة المول بحثًا عن "عريس" مدعيًا أن الجميع يرغبون بالتقاط صور تذكارية معه وبأنه تلقى العديد من طلبات الزواج من قبل الكثير من الشباب.

وطالب ساهر في الفيديو بزوج يحميه ويصونه، وهو ما عرضه لموجة سخرية من قبل النشطاء الذين أمطروه بعبارات السخرية والتهكم.

زواج ساهر منذر

وبعد أن تداول الرواد خبر خطوبة المتحول جنسيًا ساهر منذر، تبين أن الأمر ينطوي على دعابة أو يُمكن أن يُقال عنه تجربة الواقع.

لكن على ما يبدو أن "الدعابة" التي كان يرغب في تمثيلها انقلبت على رأسه، إذ شوهد في نهاية الفيديو وهو يُحاول الهرب من أحد الأشخاص الذين عرض عليهم تجربة الزواج لكن الأخير لم يحتمل ما جرى خاصة في ظل إجباره على تحقيق التجربة واقعًا.

وأثارت هذه التجربة غضب الكثير من المواطنين في الشارع العربي باعتبارها خارجة عن حدود الثقافة العربية ومخلة بالأعراف والتقاليد الاجتماعية في الوطن العربي فضلًا عن النهي عنها شرعًا وعدم تقبلها في الأديان المختلفة.

يذكر أن عدد متابعي ساهر منذر عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" يصل إلى 320 ألف شخص، فيما يتابعه على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 644 ألف شخص.

إعداد: هبة أحمد