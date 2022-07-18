الشيخ ماجد آل مكتوم يرزق بمولوده الخامس وينشر صوره بالكندورة الإماراتية

استقبل الشيخ ماجد آل مكتوم ، نجل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مولوده الخامس يوم الجمعة الماضي، الموافق 15 يوليو 2022.

وتناقلت صفحات معنية بأخبار العائلات الحاكمة حول العالم الصور الأولى لمولود الشيخ ماجد آل مكتوم الجديد وذكرت بأنه قد اختار له اسم "مكتوم".

وظهر الشيخ ماجد آل مكتوم في الصور برفقة مولوده الجديد مكتوم الذي كان يرتدي الثوب الإماراتي التقليدي (الكندورة) لكن بحجم مصغر جدًا يناسبه.

وأبدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بصورة الشيخ ماجد رفقة مولوده مكتوم وأبناءه الأربعة الآخرين، وقدموا له عبارات التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وأشارت هذه الصفحات إلى أن المولود الجديد مكتوم يشارك عيد ميلاده مع جده الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي الذي يصادف في 15 يوليو.

الشيخ ماجد آل مكتوم

اسمه الكامل: الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم

تاريخ الولادة: ولد في 16 أكتوبر 1987

العمر: 35 عامًا

والده هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

دراسة الشيخ ماجد آل مكتوم

بدأ الشيخ ماجد تعليمه في دبي وتخرج من مدرسة راشد للبنين عام 2005.

التحق الشيخ ماجد بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة.

تم تكريمه بسيف الشرف عند تخرجه من الأكاديمية في عام 2007 من بين 484 طالبًا.

الشيخ ماجد آل مكتوم في الميدان العسكري

شارك الشيخ ماجد في عدد من المعسكرات العسكرية والندوات القيادية قبل التحاقه بأكاديمية شرطة دبي، حيث درس إدارة الأزمات الأمنية.

استلهم أطروحته بعنوان "الإبداع في إدارة الأزمات تماشيًا مع رؤية والده الشيخ محمد في دراسته في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وأكاديمية شرطة دبي.

تخرج من أكاديمية شرطة دبي في 18 نوفمبر 2009.

الكندورة الإماراتية

يُطلق على الملابس التقليدية للرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم الدشداشة أو الكندورة، وهي عبارة عن ثوب من قطعة واحدة بأكمام طويلة يصل طوله إلى الكاحل

يتم تفصيل الكندورة الإماراتية عادةً بقماش أبيض اللون، ولكنها اتخذت حاليًا أشكالًا مختلفة وتصميمات عصرية جديدة، وأصبحت تتوفر بألوان أُخرى، كالبنيّ والبيج والرمادي وما إلى ذلك.