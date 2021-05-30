الصورة الأولى من حفل الزفاف.. "بوريس جونسون" رسميًا داخل القفص الذهبي

احتفل رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" يوم أمس السبت بدخوله القفص الذهبي للمرة الثالثة بزواجه من خطيبته "كاري سيموندز" في "حفل زفاف سري".

وقال متحدث باسم مكتب "جونسون" في داونينج ستريت أن رئيس الوزراء (56 عامًا) تزوج من "سيموندز" (33 عامًا) تزوجا في كاتدرائية "وستمنستر" الكاثوليكية، بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وكشفت صحيفة "ميل أون صنداي" عن الصور الأولى لحفل الزفاف، وأشارت الى أن نحو 30 شخصًا حضر الحفل، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليًا بموجب إجراءات الحد من فيروس "كورونا"، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.

وبهذا الزواج، يكون "جونسون" ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد "روبرت جينكينسون"، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان، وتزوج عام 1822 أيضًا وهو في منصبه.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ، بعد ورود تقارير انتشرت الأسبوع الماضي عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 يوليو العام المقبل.

وكان "جونسون" قد أعلن خطوبته من "سيموندز" في ديسمبر عام 2019، ولديهما طفل يبلغ عامًا واحدًا ويحمل اسم "ويلفريد لوري نيكولاس جونسون"، وهو اسم الطبيبان اللذان عالجا "جونسون" أثناء وجوده في المستشفى بعد اصابته فيروس "كورونا".

يذكر أن "جونسون" كان قد تزوج مرتين، وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية "مارينا ويلير"، التي انفصل عنها عام 2018، وأتم طلاقه منها في نوفمبر الماضي، وتتحدث شائعات أيضًا بأن لـ"جونسون" ابنة من علاقة غرامية سابقة.

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