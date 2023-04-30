الصور الأولى من حفل زفاف الأميرة ألكسندرا في فرنسا

البوابة - احتفلت العائلة المالكة في لوكسمبورغ بزواج الأميرة ألكسندرا ، ابنة الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا، من السيد نيكولاس باغوري في حفلٍ ديني فخم أقيم في كنيسة القديس تروفيم في جنوب شرق فرنسا يوم السبت.

وحضر حفل الزفاف الديني الذي أقيم للأميرة ألكسندرا والدها الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا من لوكسمبورغ إلى جانب أشقائها الدوق الأكبر الوريث جيوم وزوجته الدوقة الكبرى الوريثة ستيفاني وابنهم الأمير شارل والأمير فيلكس و زوجته الأميرة كلير و ابنائهم الأميرة أماليا والأمير ليام والأمير لويس وابنائه الأمير نوح والأمير غابرييل و الأمير سيباستيان⁣.

كما كان من بين الحضور عدد من أفراد العائلة المالكة في لوكسمبورغ وأفراد من العائلات المالكة في أوروبا وكذلك الأمير الأردني الحسن بن طلال وزوجته و الأميرة ثروت يرافقهما الأميران راشد و زينة.

فستان الأميرة ألكسندرا

تألقت العروس الأميرة ألكسندرا البالغة من العمر 31 عامًا بفستان زفاف ملكي أبيض اللون بينما بأكتاف منسدلة بعض الشيء بطويات بسيطة واختارت طرحة طويلة مزينة بالخرز واللؤلؤ.

أما على صعيد المكياج فقد اختارت الظهور بمكياج بسيط لهذه المناسبة الهامة.

تاج الأميرة ألكسندرا

وارتدت العروس تاجًا فخمًا يعود لجدتها جوزفين شارلوت والذي صنعته دار شوميه والذي يمكن ارتداؤه كشوكر (عقد ضيق) كما يمكن إضافة اللؤلؤ في أعلى التاج والذي استغنت عنه الأميرة في حفل زفافها.⁣

حفل زفاف الأميرة ألكسندرا

ودخلت الأميرة ألكسندرا كنيسة القديس تروفيم في بورم ليس ميموزاس- فرنسا برفقة والدها الدوق الأكبر هنري من لوكسمبورغ قبل أن تلتقي بزوجها السيد نيكولاس باغوري.

وشوهدت والدة العروس الدوقة الكبرى ماريا تيريزا وهي تدخل الكنيسة قبل لحظات قليلة مرتدية فستانًا باللونين الكحلي والأخضر.

يذكر أن هذا الزواج الديني يأتي بعد أسبوع من زواج ألكسندرا ونيكولاس في حفل مدني في دار البلدية في لوكسمبورغ.

واختارت العروس حينها بدلة زفاف كريمية أنيقة بدلاً من فستان في هذه المناسبة، فيما ارتدى العريس بدلة زرقاء داكنة مع ربطة عنق زرقاء.

وبعد الحفل، وقف الزوجان المبتهجان على الدرج خارج مبنى البلدية ولوحا للمعجبين المحبين الذين تجمعوا لرؤيتهم.

وكان البيت الملكي في لوكسمبورغ (محكمة الدوقية الكبرى) قد أعلن خطوبة الأميرة ألكسندرا ونيكولاس في نوفمبر من العام الماضي.

وجاء في البيان الرسمي: "يسعد أصحاب السمو الملكي الدوق الأكبر والدوقة الكبرى بإعلان خطوبة ابنتهما، صاحبة السمو الملكي الأميرة ألكسندرا، على السيد نيكولاس باجوري".

الأميرة ألكسندرا

الأميرة ألكسندرا هي ابنة الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا من لوكسمبورغ.

بالإضافة إلى كونها ملكية عاملة نشطة، تعمل الأميرة ألكسندرا - التي تحتل المرتبة السادسة في ترتيب ولاية العرش - أيضًا في عالم اللغويات فيما يعمل نيكولاس، الذي نشأ في بريتاني بفرنسا، في مشاريع اجتماعية وثقافية في باريس، حيث يقيم.



