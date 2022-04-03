الطفل ريان يعود في إعلان زين .. والجمهور مستاء!

ينتظر الجمهور العربي كل عام الإعلان الترويجي الذي تصدره شركة زين في شهر رمضان الكريم للتعرف على الرسالة الاجتماعية التي تهدف الشركة إيصالها بفكرة إبداعية تحظى باهتمام ملحوظ.

وحمل إعلان شركة زين هذا العام عنوان "مكتوبة علينا مكتوبة" حاملًا معه رسائل متعددة لمحاربة "العنف – التطرف – الحرب – التنمر – العنصرية – التفرقة العرقية".

واختارت الشركة هذا العام النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لتقديم الإعلان الترويجي هذا العام والذي أطلت فيه بطريقة مختلفة بإعادة تمثيل مشاهد مؤلمة كانت قد عاشتها شخصيًا إلى جانب مئات الآلاف من اللبنانيين خلال تفجيرات مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

كما حمل الإعلان رسالة لمحاربة التفرقة العنصرية التي يتعرض لها الشعوب العربية وتجاهل آلامهم ومعاناتهم بعد سلسلة من الحروب والتفجيرات التي أودت بحياة الملايين والبكاء على ألم الشعوب الأوروبية نظرًا للون شعرهم وعيونهم والتضامن معهم.

كما لفت الإعلان الأنظار له من خلال التطرق لقضية الآبار المفتوحة والتي أودت بحياة العشرات كان آخرهم الطفل المغربي ريان والذي أبكى العالم بعد سقوطه في بئر عمقها 32 مترًا.

وأثار مشهد الآبار المفتوحة وخروج طفل شبيه بالطفل ريان جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بين مرحبٍ به وبالرسالة الإنسانية التي أوصلها وبين منتقدٍ لإعادة فتح جروح عائلة الطفل ريان والشعب المغربي.

كما تطرق الإعلان الترويجي لشركة زين إلى قضية الإسلاموفوبيا والعنصرية المقيتة التي يتعرض لها المسلمين في بلاد الغرب، والرعب الذي تعيشه الفتيات المحجبات في هذه المجتمعات التي ترفض رؤية الغطاء على رؤوسهن.

وحقق فيديو إعلان زين 2022 نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا بعد ساعات قليلة من صدوره عبر صفحات شركة "زين" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.