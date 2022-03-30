انقذوا نورة العثيمين يتصدر الترند السعودي .. ما القصة؟

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لسيدة تدعى نورة العثيمين تقول فيه بأنها باتت بلا مأوى بعد أن تم طردها من الفندق حيث تعيش.

وتسائل متداولو مقطع الفيديو عن قصة هذه السيدة وما هو السبب الذي دفعها لافتراش الشارع بحثًا عن مأوى وتناشد متابعيها على تطبيق "تيك توك" لمساعدتها وتوفير الدعم لها.

وبحسب مقطع الفيديو المُتداول، يُسمع صوت سيدة تعرف عن نفسها وبأن اسمها الكامل هو نورة محمد حمد العثيمين وبأنها باتت بلا مأوى بعد أن تم طردها من الفندق دون أن تذكر المزيد من التفاصيل أو السبب الذي أوصلها إلى هذا الحال.

ويُسمع في مقطع الفيديو نورة وهي تخبر متابعيها بأنها تتواجد طريق الملك فهد بهدف توفير المساعدة المالية لها.

وخلال البث المباشر، وثقت نورة لحظة قدوم أحد موظفي وزارة الداخلية السعودية لها بهدف تقديم المساعدة، حيث يُسمع صوت أحد رجال الأمن وهو يخبرها: "تريدين شقة، نحن نوفر لكِ شقة "، لترد عليه بالقول: "أريد كاش أريد فلوس".

وعلى الرغم من عدم وضوح المشهد، إلا أنه من المرجح أن المدعوة نورة رفضت تدخل رجال الأمن في قضيتها وبأن مساعدتهم لها بتوفير شقة لا تتناسب مع الهدف المرجو من تواجدها في الشارع وهو ما أكده طلبها أكثر من مرة للأموال وليس الشقة.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من مصير المدعوة نورة العثيمين إلا أن النشطاء عبر وسم "#انقذوا_نورة_العثيمين" أشاورا إلى أن رجال الأمن أصروا على نقلها إلى الشقة المخصصة لها بدلًا من افتراش الشارع.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين عبر الوسم المذكور بين متضامن مع نورة ومع قصتها المؤثرة، وبين من وصفها بـ"المثيرة للجدل" بهدف الحصول على مكاسب معينة خاصة بعد رفضها التجاوب مع رجال الأمن بالذهاب إلى الشقة التي وفرتها لها السلطات على وجه السرعة.