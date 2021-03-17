العاصفة "إكسيليا" تُغرق ولايات أمريكية في الثلوج وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

يكافح سكان عدة ولايات أمريكية من أجل الخروج من الفوضى التي خلفتها عاصفة "إكسيليا" التي كسرت كل المقاييس في تساقط الثلوج.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، شهدت الولايات أريزونا ووايومنغ وكولورادو ونبراسكا تساقطًا كثيفًا للثلوج تسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل كما ألغيت آلاف الرحلات الجوية، وشهدت الطرق السريعة الجليدية مئات الحوادث وعشرات السائقين الذين تقطعت بهم السبل.

ولا تزال العمليات في مطار "دنفر" الدولي متضاربة بعد أن أعاد المطار فتح أربعة من مدرجاته الستة بعد ظهر يوم الاثنين، فيما تم إلغاء أكثر من 3000 رحلة من السبت إلى الاثنين.

كما بدأت المساحات الطويلة من الطريق السريع في وايومنغ وكولورادو ونبراسكا في إعادة الفتح ببطء.

وفي مينيسوتا، قالت دورية الولاية إنه تم الإبلاغ عن 264 حادثًا بين الساعة 8 صباحًا و 9:30 مساءً الاثنين.

وتوغلت العاصفة في أجزاء من جبال روكي في وقت متأخر من يوم السبت حتى يوم الأحد، حيث سقطت كميات هائلة من الثلوج والأمطار الغزيرة، وتسببت الرياح العاتية في حجب الرؤية على الطريق السريع وتم تحذير السكان بالابتعاد عن الطرق الرئيسية.

ولم يتمكن بعض السائقين على الطريق السريع 40 في ولاية أريزونا ليلة السبت من العودة إلى المنزل في الوقت المناسب للالتزام بالتحذير، مما أجبر البعض على قضاء ليلة السبت على الطريق بعد أن تسببت الظروف الجليدية في حدوث العديد من الحوادث وإغلاق الطريق السريع.

كما أمرت العديد من المناطق التعليمية في كولورادو بإلغاء الفصول الدراسية يوم الاثنين.

وقال رئيس دورية ولاية كولورادو ماثيو باكارد: "حتى مع انحسار العاصفة، فإن السفر عبر الولاية سيكون شديد الصعوبة صباح الاثنين".

وتعد هذه رابع أكبر عاصفة ثلجية تشهدها تلك المناطق على الإطلاق.

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