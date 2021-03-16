تخلت عن حجابها وأسدلت شعرها.. عروس داعش تثير الجدل بإطلالة جديدة وعصرية

مع نظارتها الشمسية العصرية وشعرها المنسدل وملابسها الكاجول، أطلت شميمة بيغوم، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس داعش"، للعالم مجددًا وقت تخلت عن حجابها.

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن شميمة البالغة من العمر 21 عامًا أطلت بهذا المظهر في محاولة لإعادة ابتكار نفسها وهي تكافح للعودة إلى بريطانيا والهروب من مخيم روج (شمال شرقي سوريا).

وأشارت الصحيفة الى أن شميمة وافقت على أن يتم تصويرها في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تم تعقبها إلى المخيم التابع لأنصار تنظيم داعش الإرهابي.

وتقاتل العروس السابقة لداعش للعودة إلى المملكة المتحدة بعد أن توقفت عن ارتداء النقاب الأسود والحجاب.

وبالرغم من سعادتها بالتقاط صور لها، لم تعلق بيغوم حول محاولتها وقف قرار تجريدها من جنسيتها البريطانية، حيث قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأنها لا تستطيع العودة إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئناف ضد سحب جنسيتها في عام 2019.

وتفيد التقارير أنها الآن بصحبة نساء أخريات في المخيم تخلن عن الحجاب والزي الإسلامي.

وكانت شميمة قد غادرت بريطانيا عام 2015، وانضمت لتنظيم "داعش" في سوريا، بعدما تأثرت بدعاية التنظيم، وتزوجت من الجهادي الهولندي "ياغو ريدجيك" (26 عامًا)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علمًا أنّه تم سحب الجنسية منها لـ"دواعٍ أمنية".

وقد ولدت شميمة في بريطانيا وهي بنغلادشية، وكانت في 15 من عمرها عند مغادرتها البلاد.

وفي 2015 سافرت إلى سوريا عبر تركيا لتصل إلى الرقة، حيث تزوجت هناك من "ريدجيك".

وقد عُثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر للاجئين في سوريا في فبراير 2019، وقد توفي الطفل الذي ولدته لاحقا جراء إصابته بالتهاب رئوي، بحسب متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية.

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن شميمة فقدت سابقًا طفلين آخرين خلال وجودها مع التنظيم.

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