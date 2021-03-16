اليوتيوبر السعودي زياد المسفر يدخل القفص الذهبي.. من هي العروس؟

فاجأ اليوتيوبر السعودي زياد المسفر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة لجلسة رومانسية وأرفقها بعبارة "نقدر نقول انتصر الحب؟".

وتسائل متابعي المسفر فيما إذا كان قد تقدم لخطبة إحدى الفتيات كما تسائلوا عن هوية العروس ليرد فورًا بصورة له مع الموديل روميساء الحاج المعروفة بـ"روستي".

وفي الوقت الذي لم ينفي أو يؤكد المسفر نبأ زواجه من روستي، إلا أن تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" بتغريدات تبارك للمسفر وروستي بمناسبة ارتباطهما.

يذكر أن روميساء الحاج قد كسبت شهرة إعلامية بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2019 بصفتها ملكة ارتيريا.

وتعمل روميساء في مجال الموديلينغ وتعاونت مع عدد من خبراء التجميل في الخليج العربي الذين تمكنوا من إبراز جمالها بشرتها السمراء بمكياج أنيق.

كما شاركت روميساء في برنامج Beauty Match على قناة MBC والذي تقدمه جويل مردينيان.

زياد المسفر

سعودي الجنسية من مواليد 1999م بالمملكة العربية السعودية، يعمل في مجال عرض الأزياء ويعد ويعد واحدًا من أبرز الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 20 ألف شخص على تويتر وحوالي 170 ألفا على "انستغرام".

وكان المسفر قد أثار الجدل مسبقًا بعد انتشار مقطع فيديو وثق تعرضه لاعتداء جماعي، مثيرًا ردود فعل متباينة بين فريقين دافع أحدهما عن الشاب بينما انتقده الفريق الآخر وكال له الشتائم.

يمين بالله ان زياد المسفر ارجل منهم بس عشانه اسمر ويهتم ببشرته صار متشبه بالنساء؟؟ اقسم بالله كأنهم سلق يلاحقونه، ولا الاخير يقول حده حده سلامات؟؟ خروف هو عشان تقول حده،ناس عقلها في ماني بقايل #كلنا_زياد_المسفر pic.twitter.com/mFXi6ki686 — ik.jً (@xjx5111) September 4, 2020

ويقول البعض إن المقطع يظهر عارض الأزياء زياد المسفر، وهو يحاول الهروب من مجموعة شبان لاحقوه واعتدوا عليه بينما كان يتجول ليلا برفقة صديق له في أحد شوارع العاصمة الرياض.

ولم تفلح محاولات مرافق المسفر في إيقاف الشبان الذين استمروا في مطاردته ورميه بكل ما كان متاحا.

وصل الهجوم حد التجريح ووصفه بـ "المائع" وشده من شعره الطويل، وسط ارتفاع القهقهات والتصفير.

وتحت وسم #كلنا_زياد_المسفر، سارع قطاع واسع من المعلقين إلى التنديد بما تعرض له الشاب من اعتداءات واعتبارها "حادثا عنصريا ينم عن همجية واضحة".

ويحرص الشاب على استعراض آخر صحيات الموضة الخاصة بالرجال ومشاركة فيديوهات راقصة مع متابعيه.

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