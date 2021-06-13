العالم يودع أكبر أسد في العالم.. "سكارفيس" صاحب الندبة المميزة

لقي الأسد "سكارفيس"، المعروف بأنه أكبر أسد في العالم، حفته في 11 من شهر يونيو الجاري عن عمر يناهز الـ14 عامًا.

وحصل الأسد "سكارفيس" على مكانة أسطورية غير رسمية ولكن بلا منازع من قبل الخبراء وعشاق القطط الكبيرة حول العالم نظرًا لعمره الطويل والندبة السوداء فوق عينه.

🥀We are heartbroken to announce that the legendary 'Scarface' passed away today of natural causes in his beloved Mara home.🥀 #restinpower, #OurHeritageToProtect, #WorldHeritageSpecies



(image credit: Susan Portnoy) pic.twitter.com/l57jPP8FzG — WHS - World Heritage Species (@WhsSpecies) June 11, 2021

وكان الأسد "سكارفيس" يعيش في محمية محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا التي أعلنت أن وفاته كانت طبيعة ولم يعاني من أي أمراض في الفترة الأخيرة.

وقالت المحمية في بيان رسمي: "يحزننا اليوم أن نعلن وفاة" سكارفيس" لأسباب طبيعية.

وتعيش الأسود عمومًا لمدة تتراوح بين 10 و 14 عامًا، وعلى الرغم من معاناة "سكارفيس" من إصابات بسيطة، إلا أن "سكارفيس" كان يُعرف باسم "الأسد القوي"، حيث كانت قدرته على التحمل ومظهره المتميز "المشوه" أعطته جاذبية وإحساسًا بالمكائد على فرائسه - لدرجة أنه كان مسيطرًا على مساحات شاسعة من المحمية.

وشكّل الأسد الى جانب إخوته "هانتر" و"موراني" و"سيكيو"، رباعيًا رائعًا أبهر زوار المحمية الكينية وكذلك الذين شاهدوا مغامراتهم على الشاشة.

وكان "سكارفيس" قد حصل على هذه الندبة فوق جفنه الأيمن خلال إحدى المداهمات التي أجراها مع إخوته عام 2012 حين كان عمره 4 سنوات.

وكان "سكارفيس" يمتلك صفحة شخصية على موقع "فيسبوك" يتم من خلالها استعراض صوره في الحياة البرية.