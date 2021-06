العالم يودع أكبر أسد في العالم.. "سكارفيس" صاحب الندبة المميزة

لقي الأسد "سكارفيس"، المعروف بأنه أكبر أسد في العالم، حفته في 11 من شهر يونيو الجاري عن عمر يناهز الـ14 عامًا.

وحصل الأسد "سكارفيس" على مكانة أسطورية غير رسمية ولكن بلا منازع من قبل الخبراء وعشاق القطط الكبيرة حول العالم نظرًا لعمره الطويل والندبة السوداء فوق عينه.

🥀We are heartbroken to announce that the legendary 'Scarface' passed away today of natural causes in his beloved Mara home.🥀 #restinpower, #OurHeritageToProtect, #WorldHeritageSpecies



(image credit: Susan Portnoy) pic.twitter.com/l57jPP8FzG