العالم يودع إنترنت إكسبلورر بعد 3 أيام

تستعد شركة "مايكروسوفت – Microsoft" إلى سحب المقبس عن متصفح "إنترنت إكسبلورر - Internet Explorer" الشهير بعد 27 عامًا من الخدمة، ولتسدل الستار على ذكريات جيل التسعينيات الذين شهدوا إطلاقه لأول مرة عام 1995.

وتم إصدار متصفح "إنترنت إكسبلورر" لأول مرة كجزء من الحزمة Plus لنظام التشغيل Windows 95 في عام 1995، إذ كانت الإصدارات اللاحقة متوفرة مجانًا أو حزم داخل الخدمة.

وبحسب تقارير الشركة، فقد وصل متصفح إنترنت إكسبلورر إلى ذروته في عام 2003 بحوالي 95 ٪ من حصة الاستخدام. ولكن مع إصدار متصفحات جديدة من منافسين آخرين، تراجعت قاعدة مستخدميهم في السنوات التي تلت ذلك.

وتم إيقاف تطوير الميزات الجديدة لبرنامج Internet Explorer في عام 2016 لصالح المتصفح الجديد Microsoft Edge. كانت هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها Microsoft للتخلص التدريجي من Internet Explorer.

وقال شون ليندرساي، مدير برنامج Microsoft Edge: "إن مستقبل إنترنت إكسبلورر على نظام التشغيل Windows 10 هو Microsoft Edge".

وقال: "إن Microsoft Edge ليس فقط تجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا وحداثة من إنترنت إكسبلورر، لكنه قادر أيضًا على معالجة أحد الشواغل الرئيسية: التوافق مع المواقع والتطبيقات القديمة والقديمة".