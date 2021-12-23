العثور على جنين ديناصور في بيضة عمرها 66 مليون سنة

بدأت مجموعة من العلماء دراسات مكثفة على أحفورة عمرها 66 مليون عام لديناصور صغير كامل في بيضته، كان يستعد للفقس.

وتمكن العلماء من رؤية العظام المتحجرة للجنين وأطلقوا عليه اسم "Baby Yingliang"، على اسم المتحف حيث تم اكتشافها في جنوب الصين.

وذكر العلماء في لدراسة التي نشرت في مجلة iScience بأن عظام الديناصور الصغير ظهرت مُلتفة داخل قشر البيض الذي يبلغ طوله 6 بوصات وعمرها نحو 66-72 مليون عام.

وقال العلماء بأنهم عثروا على البيضة في صخور تعود إلى العصر الطباشيري، ولداخلها ديناصور يمتلك جمجمة ممدودة خالية من الأسنان ومنقار وريش على ذراعه.

وأشار العلماء الى أن البيضة تعود لديناصور من نوع Oviraptorosaurus الطائر، وهو ما يؤكد العلاقة بين هذا النوع والطيور المعاصرة.

وتعتبر ديناصورات Oviraptorosaurs من أنواع الديناصورات التي تمتلك أقدامًا وعظامًا مجوفة وأطراف ثلاثية الأصابع، كما أنها تشبه أسلاف الديناصورات التي تطورت إلى طيور حديثة.

وقالت "دارلا زيلينيتسكي"، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الأرض بجامعة كالجاري في كندا، إن عظام الديناصور صغيرة وهشة ونادرًا ما يتم حفظها كأحافير، مما يجعل هذا الاكتشاف نادرًا ومميزًا للغاية.

وتابعت: "إنها عينة رائعة ... أعمل على بيض الديناصورات منذ 25 عامًا ولم أر أي شيء مثلها بعد".

وأردفت تقول: "حتى الآن، لم يُعرف سوى القليل عما كان يحدث داخل بيضة ديناصور قبل الفقس، حيث يوجد عدد قليل جدًا من الهياكل العظمية الجنينية".

ويبلغ طول البيضة حوالي 17 سم (7 بوصات) ويقدر طول الديناصور بحوالي 27 سم (11 بوصة) من الرأس إلى الذيل. ويعتقد الباحثون أنه كشخص بالغ، لو عاش، لكان طوله حوالي مترين إلى ثلاثة أمتار.

وخلص الباحثون إلى أن الديناصورات كانت تتحرك وتغير أوضاعها قبل الفقس بطريقة تشبه صغار الطيور، إذ تتحكم حركات الطيور الحديثة قبل الفقس بالجهاز العصبي المركزي وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح الفقس.

وقال وايسوم ما، المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، في بيان: "معظم أجنة الديناصورات غير الطيرية المعروفة غير مكتملة بهياكل عظمية مفككة (عظام مفصولة في المفاصل)، لقد فوجئنا برؤية هذا الجنين محفوظًا بشكل جميل داخل بيضة ديناصور، مستلقيًا في وضع يشبه الطيور. لم يتم التعرف على هذا الوضع في الديناصورات غير الطيور من قبل."

وتم العثور على البيضة في مقاطعة جيانغشي الصينية وتم الحصول عليها في عام 2000 من قبل Liang Liu، مدير شركة الحجر الصينية المسماة Yingliang Group.

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