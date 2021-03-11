العثور على دينار ذهبي يعود لعصر هارون الرشيد في السعودية

أعلنت بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل في المملكة العربية السعودية العثور على دينار من الذهب يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وذلك خلال أعمال التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية، شرق مدينة حائل في السعودية.

وكشفت البعثة في بيان رسمي صادر عن الجامعة أن العملة الذهبية مؤرخة بالعام 180 هجريًا، أي أن عمره أكثر من 1200 عام، ويزن حوالي أربعة غرامات.

#خبر| جامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري.https://t.co/GLbRWbSHjq#جامعة_حائل#الطالب_أولًا pic.twitter.com/LHL0HRCK9h — جامعة حائل (@_UOH) March 9, 2021

وقال عميد كلية الآداب والفنون محمد الشهري إنه كُتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي عبارة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية.

فيما كُتب على الإطار الخارجي الآية القرآنية: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".

وأوضح رئيس قسم السياحة والآثار عبد الله العمران أنه على الوجه الآخر للدينار كتب اسم جعفر، مرجحًا أن يكون الوزير جعفر بن يحيى البرمكي، وزير هارون الرشيد.

وتكمن أهمية هذا الدينار، بحسب أستاذ الآثار بالقسم، محمد الحاج، أنه يعود إلى أهم خلفاء الدولة العباسية، الذي حكم خلال الفترة الواقعة بين 170 إلى 193 هجرية.

وتواصل بعثات جامعة جائل هذا العام ضمن الموسم الثامن الأعمال التنقيبية في منطقة فيد الأثرية، وتتركز في منطقة الخدمات خارج السور، وهي ما يُعتقد أنها مناطق السوق، والمخابز، وأماكن توفير مياه الشُرب، واحتياجات زوار مدينة فيد من المعتمرين والحجاج على طريق زبيدة، الذي كان يصل بين عاصمة الخلافة العباسية في بغداد، والحرمين الشريفين.

وكانت مدينة فيد خلال القرن الثاني الهجري من المدن والمحطات الإسلامية المهمة الواقعة على درب زبيدة أو طريق الحج الكوفي، كما يمكن من خلال هذا الدينار تأريخ الآثار المعمارية التي كشف عنها في المنطقة C بشكل أولي، الأمر الذي يشير إلى قدم وجود مدينة فيد ونشأتها على طريق الحج الكوفي.

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