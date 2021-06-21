العثور على رضيعة تطفو في صندوق خشبي على نهر الغانج بالهند

عثر مجموعة من الأشخاص على طفلة رضيعة تبلغ من العمر أيام داخل صندوق خشبي يطفو على نهر الغانج في ولاية أوتار براديش يوم الأربعاء الماضي في مشهد أثار جدلًا في الشارع الهندي.

وبحسب شهود عيان، فقد استعان السكان المحليين بالشرطة لإنقاذ الفتاة ونقلها الى ملجأ "آشا جيوتي كندرا" للأيتام وفتحت تحقيقًا في القضية.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن الطفلة تبلغ من العمر 21 يومًا حين تم العثور عليها داخل الصندوق الخشبي قبل أن تصل الى ضفة النهر ويعثر عليها مجموعة من المصلين الهندوس.

وكانت الطفلة ملفوفة بقطعة قماش أحمر مع إكسسوارات هندوسية تملأ جوانب الصندوق دون أي إشارة أو علامة تدل على كنيتها.

ووفقًا للشرطة، فإن اسم الطفلة "جانجا"، الاسم الهندي لنهر الغانج، كما هو مذكور في ورقة ميلادها وكانت تتمتع بصحة جيدة بعد إجراء فحص طبي من قبل الأطباء.

وقالت حكومة الولاية إنها ستتحمل تكاليف تربية الطفلة وإنه سيتم مكافأة الملاح بمزايا حكومية لإظهاره "مثالا لا مثيل له للإنسانية".

وأثار الحادث ضجة كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة، حيث تجمع حشد كبير في المكان الذي تم العثور فيه على الطفل.

ولم تقدم السلطات دافعًا وراء التخلي عن الطفل في نهر الغانج، لكن نسبة الجنس في الهند هي واحدة من الأسوأ في العالم.

وكشف تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2020 عن وجود 45.8 مليون أنثى مفقودة في الهند على مدار الخمسين عامًا الماضية.

في حين أن عمليات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين غير قانونية إلا أنها تظل شائعة. وتناقل وسائل الإعلام الهندية بانتظام قصص عن فتيات تم التخلي عنهن يتم اكتشافهن خارج المستشفيات والملاجئ وأنابيب الصرف.

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