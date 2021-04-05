العثور على مذيعة إيرانية جثة هامدة في منزلها.. انتحار أم جريمة قتل؟

كشفت وسائل إعلام محلية في إيران أن التحقيقات في وفاة الإعلامية "بيجان آزاده نمداري" التي وجدت جثة هامدة في منزلها يوم 26 مارس الماضي كشفت مفاجآت لم تكن متوقعة عن سبب الوفاة.

وكتب موقع "همشري أونلاين" في بيان صحفي يوم الأحد 6 أبريل: "أظهرت التحقيقات أن آزاده اشترت كمية كبيرة من الأدوية وتعاطت أكثر من مائة منها وفقدت حياتها في النهاية".

وقبل نحو عشرة أيام، عُثر في منزلها الخاص على جثة "آزاده"، مقدمة إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية، وذكر الطب الشرعي أن سبب وفاته التسمم بالمخدرات.

ونقل الموقع الإخباري عن خبراء الطب الشرعي أن التسمم الناجم عن تناول عدد كبير من الأدوية النفسية قد تسبب في وفاة السيدة نامداري.

وتم حذف التقرير من موقع "همشري أونلاين" بعد ساعات قليلة من نشره لأسباب لم تعرف.

وفي تقرير آخر لموقع "همشري أونلاين" نقلًا عن موقع "ميزان" التابع للقضاء جاء فيه: "سيصدر التقرير الرسمي المتعلق بتحديد سبب الوفاة بعد توضيح نتائج جميع الفحوصات واستنادًا إلى النتائج وكذلك تفقد مسرح الجريمة لن يتم إلا من خلال القنوات الرسمية والقانونية".

وأظهرت المعاينات أن المذيعة "نامداري" كانت وحيدة في بيتها وأن أسرتها كانت في زيارة لمدينة جالوس شمال البلاد، قبل أن يقلق عليها والدها ويتصل بالطوارئ الطبية.

لكن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية مجتبى خالدي، قال للتلفزيون الإيراني، إن التواصل بينها وبين والدتها انقطع منذ يومين، وهذا ما دفعها إلى الذهاب إلى بيت ابنتها حيث اكتشفت الجثة.

وبيّن خالدي أنه بعد معاينة الجسد، تبيّن أن وقتًا طويلًا مرّ على وفاة نامداري، مؤكدا أنّ الطب العدلي هو المخول قانونيًا بالحديث عن سبب وفاتها.

يذكر أن "آزاده نامداري" واجهت في 2017 اتهامات بالنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور مقطع فيديو يظهرها وهي تشرب الكحول ولا ترتدي حجابها خلال إجازتها في سويسرا.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت "نامداري" تشرب بيرة كحولية أو خالية من الكحول، لكن "نامداري" كانت تُعرف في إيران بأنها من دعاة قواعد اللباس الإسلامي.