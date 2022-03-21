العروس تصغره بنصف قرن .. رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني يتزوج

احتفل رئيس الوزراء الإيطالي السابق "سيلفيو برلسكوني" البالغ من العمر (85 عامًا) بزفافه "مارتا فاسينا" البالغة من العمر 32 عامًا أي أنها تصغره بـ53 عامًا.

وأظهرت اللقطات المتداولة من حفل الزفاف العريس الثمانيني السعيد وهو يحتفل بزفافه من البرلمانية "ماريتا" في عقار تاريخي يسمى "فيلا خيرنادو - Villa Gernetto" في بلدة ليسمو، شمال ميلانو.

وكانت علاقة "برلسكوني" قد ظهرت للإعلام لأول مرة في يناير الماضي حين ظهر الثمانيني وهو يحدث بمعشوقته التي كانت تحتفل بيوم ميلادها.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الحفل الذي بدا إلى حد كبير مثل حفل زفاف، لكن الزوجين لم يتزوجا رسميًا بسبب خلاف الميراث بين العائلات.



ويُعتقد أن أطفال "برلسكوني" الخمسة البالغين غاضبون من نية والدهم الزواج من "فاشينا" الذي كان سيعطيها مطالبة بثروة تبلغ من العمر 85 عامًا تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني.

وحضر حفل الزفاف الذي وصفه "برلسكوني" بـ"مهرجان حب" ما بين 50 و 70 شخصًا، فيما ارتدت العروس فستانًا أبيض من الدانتيل الفرنسي، ابتكره أنطونيو ريفا، وارتدى برلسكوني بدلة زرقاء موقعة من أرماني.

وتم تزيين فيلا خيرنادو Villa Gernetto لهذه المناسبة بـ 150 تمثالًا ومظاهر مائية في النوافير وطائرة على شكل كعكة في النافورة الرئيسية.

وذكرت مجلة "فانيتي فير"، كان شقيقه باولو البالغ من العمر 85 عامًا وأطفاله من كافاليير مارينا وباربرا وإيليونورا ولويجي حاضرين في حفل الزفاف، بينما تغيب ابنه الثاني "بيير سيلفيو".

وبحسب ما ورد كان غياب "بيير سيلفيو" لأنه يفضل الابتعاد عن الحشود خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.