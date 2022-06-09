العريس السعودي يصل إلى العالمية بعد طلبه يد آمبر هيرد .. هل يتم الزواج؟

آخر ما كنا نتوقعه هو أن يصل العرض الذي تقدم به شاب سعودي مجهول للزواج من الممثلة الأمريكية "آمبر هيرد" نحو العالمية ويصبح حديث أشهر المواقع الإخبارية الغربية.

وبصرف النظر عن نية الشاب السعودي من هذا العرض، وما إذا كان جادًا أم مازحًا، إلا أن العديد من وسائل الإعلام الغربية تطرقت للحديث بشكلٍ جديّ عن رغبة شاب سعودي الزواج من "آمبر هيرد”.

وتحت عناوين مختلفة، نشرت وسائل الإعلام الغربية التسجيل الصوتي للشاب السعودي الذي صرح لـ" آمبر" رغبته في الزواج منها وبأنه سيعوضها عن الألم الذي واجهته مع "جوني ديب".

كما أعادت المواقع الإخبارية نشر كلمات الشاب السعودي بعد ترجمتها للغة الإنجليزية حين قال لها: "آمبورتي، طالما الدنيا قفلت في وجهك، ما إلك غيري، وبعدين أنا شوفت الناس خلاص تكرهك ويتنمرون عليك وأنت معرضة للكراهية، فقررت أتزوجك، والله يكتب اللي فيه الخير، ما يقدرون النعمة، وأنا أفضل من الشايب اللي كنتِ تعرفينه".

وحملت التقارير الأجنبية عن العريس السعودي عناوين عدة والتي تترجم إلى اللغة العربية على النحو التالي:

آمبر هيرد تتلقى عرض زواج بعد محاكمة التشهير من شاب سعودي

آمبر هيرد تحصل على عرض زواج من رجل سعودي، إليك القصة كاملة!

رجل سعودي يعرض الزواج من الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بعد أن خسرت قضيتها ضد زوجها

رجل سعودي يقدم عرض زواج من آمبر هيرد ويقول إنه أفضل من جوني ديب

بعد الطلاق من جوني ديب، آمبر هيرد تتلقى عرض زواج من رجل سعودي

بعد خسارة دعوى التشهير، آمبر هيرد تحصل على عرض زواج من رجل سعودي: ليس لديك أحد سواي

جوني ديب يفوز أمام آمبر هيرد

في 2 يونيو، وجدت هيئة محلفين أمريكية أن "جوني ديب" و"آمبر هيرد" مسؤولان عن التشهير - لكنها انحازت بقوة أكبر إلى "ديب" بعد محاكمة مكثفة استمرت أسابيع حملت في طياتها تفاصيل مكثفة بشأن العنف المنزلي.

وتركزت المحاكمة التي استحوذت على اهتمام العالم حول مقال كتبته "آمبر" لصحيفة "واشنطن بوست" حيث وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".

وعلى الرغم من أنها لم تذكر اسم جوني ديب في المقال، إلا أنه رفع دعوى قضائية عليها لتلميحها أنه كان مسيئًا، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار.