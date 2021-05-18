الفياجرا يملأ مياه الصرف الصحي في سيول.. والنسبة ترعب العلماء

وجد الباحثون تركيزات عالية بشكل غير طبيعي من الفياجرا وغيرها من عقاقير ضعف الانتصاب في مياه الصرف الصحي في عاصمة كوريا الجنوبية سيول.

ووجدت الدراسة التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن استخدام مثل هذه الأدوية يرتفع على ما يبدو في عطلات نهاية الأسبوع وفي مناطق الحياة الليلية الساخنة.

وقدر الباحثون أن الاستخدام كان أعلى بنسبة 31٪ في مناطق الحياة الليلية مقارنة بأجزاء أخرى من المدينة.

وقال الباحثون إن مستويات عقار السيلدينافيل - المعروف أكثر باسم العلامة التجارية الفياجرا - التي تم اكتشافها في مياه الصرف الصحي في سيول كانت ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة أضعاف تلك الموجودة في بروكسل ومرتين إلى خمسة أضعاف تلك الموجودة في كوبنهاغن.

وقال باحثون في الدراسة إن مستويات عقاقير ضعف الانتصاب كانت عالية لدرجة أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي لم تكن قادرة على ترشيحها بشكل صحيح من مياه الصرف الصحي.

ويقول الأستاذ في كلية الهندسة البيئية بجامعة سيول "كيم هيونوك": "النقطة المهمة هي أن مرافق الصرف الصحي الحالية ليست مناسبة لتصفية الأدوية التي يستهلكها البشر، وقد تم اكتشاف كمية كبيرة بشكل مذهل من الفياجرا في مياه الصرف الصحي".

وقام الباحثون بتحليل عينات المياه من محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في سيول لقياس تركيز المواد الكيميائية المسماة مثبطات الفوسفوديستيراز -5، أو PDE-5i، مثل سيلدينافيل، وتادالافيل، وفاردينافيل، والتي توصف أساسًا لعلاج ضعف الانتصاب.

ولم يحدد الباحثون الفترة الزمنية التي أجروا خلالها الدراسة، لكن التقرير النهائي قدم في مايو الماضي. ولم يرد كيم على الفور على طلب للتعليق على هذه القصة.

يذكر أن سوق الفياجرا نما في كوريا الجنوبية من 33 مليون دولار إلى 45 مليون دولار من 2012 إلى 2019 وفقًا للدراسة.

وتشهد كوريا الجنوبية شيخوخة سكانية سريعة، وهو ما وصفه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي بأنه أكبر تحدٍ للبلاد.

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