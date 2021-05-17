الولادة من رحم الألم... طفلان ينقذان سمكة من تحت الركام بغزّة

في مشهدٍ مؤثر ومؤلم، نجح طفلان من قطاع غزة في لفت أنظار العالم لهما ولقضيتهما من خلال مقطع فيديو ترك أثرًا في قلوب الكثيرين حول العالم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر طفلان وسط الدمار الهائل في غزة، وهما يمسكان بأسماكهما والابتسامة رسمت على وجهيهما.





وأنقذ الطفلان أسماكهما من القصف الإسرائيلي، حيث قال الصبي بفرح بريء: "أنقذناها من البيت". فأجابت الفتاة: "وننقذ الطيور أيضًا".

يشار إلى أن إسرائيل بدأت في قصف غزة يوم الاثنين الماضي، ردًا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حماس وجماعات فلسطينية أخرى في القطاع.

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