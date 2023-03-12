البوابة - ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية وبدء مراسم عقد قران ابنة الملك عبدالله الثاني الأميرة إيمان على السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس.

وشاركت والدة العروس، الملكة رانيا، لمحة بسيطة عن استعدادات العائلة المالكة الأردنية ليوم الأميرة إيمان الكبير بدءًا من الديكور الأنيق والمبهج استعدادًا لاستقبال الضيوف الكرام الذين شرفوا بحضور الحفل في العاصمة الأردنية عمان اليوم.

الفيديو الأول من حفل زفاف الأميرة إيمان

وأرفقت الملكة رانيا لقطات الاستعدادات النهائية من حفل الزفاف بعبارات التهنئة والتبريك لابنتها إيمان وقدمت شكرها للجهة المُنظمة لترتيبات عقد القران.

وبحسب الفيديو التشويقي، يبدو أن الأميرة إيمان اختارت ألوانًا محايدة جديدة مستوحاة من فصل الربيع، مع الكثير من الزهور لديكور الزفاف.

شركة ADegrees

واختارت العروس إيمان شركة ADegrees لتصميم ديكور زفافها، وهي شركة أردنية للتصميم الداخلي والفعاليات، التي أسسها عبد الله عاصي، في عام 2018.

موعد حفل زفاف الأميرة إيمان

ومن المقرر أن تبدأ مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني من السيد جميل في تمام الساعة السادسة مساء الأحد 12 مارس بتوقيت السعودية والأردن وقطر، والساعة الخامسة مساءً في فلسطين والسودان ومصر.

أما فيما يتعلق بمكان عقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل حتى هذه اللحظة، لكن التقديرات ترجح بأن يعقد في أحد القصور الملكية في العاصمة الأردنية عمان.

القنوات الناقلة لمراسم زفاف الأميرة إيمان

سيتم بث مراسم حفل زفاف الأميرة الأردنية إيمان والسيد جميل على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات فضائية ومنها:

التلفزيون الأردني

قناة المملكة

قناة رؤيا

عمان تي في

فستان زفاف الأميرة إيمان

أعدّت المجلات المنوّعة والمواقع الإخبارية عُدتها لتغطية تفاصيل زفاف الأميرة الأردنية إيمان المنتظر، وبدأت بنشر توقعاتها حول مكان عقد القران وقائمة المدعوين وفستان الزفاف والتاج الملكي وغيرها من التفاصيل.

ومع اقتراب موعد زفاف الأميرة الأردنية إيمان من جميل، تكثر الأسئلة حول المصمم الذي تعاونت معه الأميرة لتصميم فستانها في أهم أيام عمرها، والذي من المتوقع أن تختار فستانًا يجمع بين الرقي والفخامة والحشمة.

ومن المتوقع أن تختار الأميرة الأردنية إيمان فستانها الأبيض من أحد المصممين التالية ذكرهم: