القنوات الفضائية الناقلة لمراسم زفاف الأميرة إيمان

البوابة - نجحت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني دخول دائرة اهتمام الجمهور الأردني والعالمي مع اقتراب الاحتفال بعقد قرانها على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي.

وأعدت المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء العالمية والمجالات الدولية عُدتها لتغطية الحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية الأسبوع القادم بعقد قران الأميرة إيمان على خطيبها الفنزويلي ذو الأصول اليونانية السيد جميل.

حفل زفاف الأميرة إيمان

ومع اقتراب اليوم الذي ينتظره الجميع، وخاصة المراقبون الملكيون، تستعد العائلة المالكة الأردنية للموسم الكبير من خلال الإعلان عن بث حفل زفاف الأميرة والسيد جميل على الهواء مباشرة.

ويتطلع الجمهور الأردني بفارغ الصبر إلى متابعة مراسم زفاف الأميرة التي تعد أولى بنات الملك عبد الله والملكة رانيا التي تتزوج وتدخل القفص الذهبي.

ومع مرور ما يقرب من 20 عامًا على آخر حفل زفاف ملكي كبير في الأردن بزواج الأمير حمزة بن الحسين من الأميرة نور بنت عاصم، أبدت الجماهير الأردنية تشوقها لمتابعة الحدث الملكي الأسبوع المقبل.

كيف تشاهد حفل الزفاف الملكي الأردني

وبحسب مصادر أردنية مطلعة، فإن حفل زفاف الأميرة إيمان سيبث على الهواء مباشرة.

قنوات الفضائية ناقلة لحفل الزفاف

ومن المقرر أن تبث عدة قنوات فضائية أردنية مراسم عقد قران الأميرة إيمان يوم الأحد ومنها:

التلفزيون الأردني

قناة المملكة

قناة رؤيا

عمان تي في

من هو خطيب الأميرة إيمان

الاسم الكامل: جميل ألكساندر ترميوتس

جميل ألكساندر ترميوتس تاريخ الولادة: 1994

1994 مكان الولادة: في كاراكاس - فنزويلا

في كاراكاس - فنزويلا الأب: ألكساندروس تيرميوتس

ألكساندروس تيرميوتس الأم: كورينا هيرنانديز

كورينا هيرنانديز النسب: فنزويلي من أصول يونانية

عمر خطيب جميل ألكساندر ترميوتس

العمر: 28 عامًا

دراسة جميل ألكساندر ترميوتس

في عام 2016: تخرج جميل ألكساندر ترميوتس من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

الاسم الكامل: إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي. تاريخ الولادة: 27 سبتمبر 1996.

27 سبتمبر 1996. مكان الولادة:عمان

أشقاء الأميرة إيمان بنت عبد الله