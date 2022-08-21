القبض على المتحرش ماهر

تصدر وسم " المتحرش ماهر " قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالقبض على شاب تورط بتهديد فتاة والإساءة للذات الإلهية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ودشن المغردون على "تويتر" الوسم المذكور بعد أن كشفت إحدى الفتيات تعرضها للتهديد من قبل شاب كانت قد تعرفت عليه في وقت سابق وتوجيه عبارات مسيئة لها وللذات الإلهية.

ونشرت الفتاة عدة تغريدات صورًا تثبت عبارات التهديد "بالفضيحة" كان قد وجهها المدعو ماهر لها وهو ما دفعها لطلب المساعدة من قبل المغردين دون الكشف عن هويتها.

وشهد وسم "#المتحرش_ماهر" تفاعلًا ملحوظًا من قبل المغردين الذين طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.

وبعد ساعات، أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم كان قد أثار جدلًا بتهديد فتاة والإساءة للذات الإلهية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

المتحرش ماهر

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لشرطة الرياض على موقع التدوين "تويتر": "قبضت شرطة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وفي الوقت الذي لم تكشف تغريدة شرطة ماهر هوية المقيم المتورط، إلا أن المغردون أكدوا أنه المحرش ماهر:

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