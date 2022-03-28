عبودكا ممنوع من دخول معرض طيب الحزم للعطور .. ما القصة

تناقلت صفحات معنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء منع مشهور سناب شات الكويتي عبدالله الجاسر، المعروف بـ" عبودكا "، من دخول معرض طيب الحزم للعطور المُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت هذه الصفحات بأن قرار منع عبودكا من دخول المعرض، الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي في مول الحزم، جاء بسبب مخالفته أحد بنود الاتفاق مع إدارة المعرض والذي يتضمن الالتزام بساعات محددة للتصوير والترويج والإعلان.

وأشارت هذه الصفحات بأن عبودكا خالف بند يقضي بمنع تصوير مقاطع فيديو خارج الوقت المخصص للدعاية وهو ما دفع الإدارة إلى إصدار قرار يقضي بمنعه من الدخول.

في حين ذكرت بعض الصفحات بأن إدارة المعرض اكتفت بفرض غرامة مالية ضخمة على عبودكا ولم يتم منعه من الدخول.

في حين رجح عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الإجراء ضد عبودكا جاء بسبب دعوته المتابعين التوافد إلى المعرض واستغلال فرصة استلام الرواتب الشهرية والذهاب للمعرض لشراء لوازمهم من الطيب.

عبودكا يعلق على معرض طيب الحزم

من جهته نشر عبودكا مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" يوضح فيه الواقعة التي تعرض لها خلال معرض طيب الحزم للعطور 2022.

وقال: "مُنعت من دخول المعرض دون أن أعرف السبب وراء ذلك القرار ربما اتُخذ بناءً على أحاديث وصلت إلى إدارة المعرض، لكن هناك العديد من الفتيات اللاتي دخلن إلى المعرض وقمن بالتصوير، ووقعت تجاوزات في المعرض إلا أنه لن يتحدث عنها، وأرغب فقط باستعادة المبلغ الذي دفعته للمشاركة في المعرض وهو 280 ألف ريال قطري (77.3 ألف دولار)”.

طيب الحزم يحسم الجدل

حسمت إدارة معرض طيب الحزم للعطور الجدل المثار حول عبودكا من خلال بيان تم نشره على صفحتها الرسمية.

وجاء في بيان إدارة طيب الحزم: "نظرًا لما تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن طرد أحد المشاركين في معرض طيب الحزم، فإن إدارة المعرض تنوه بأنه لم يتم طرد المشارك من المعرض وإنما تمت مخاطبة موظفين المشارك بإبلاغه بمراجعة إدارة المعرض عند وصوله لمناقشة مخالفته لشروط المشاركة في المعرض، وتنوه إدارة معرض بضرورة التحقق من المعلومة الصحيحة".