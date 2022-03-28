صائم العنيزة المغترب يسأل عن أماكن الإفطار .. وكرم السعوديون يفرح رواد مواقع التواصل

ضرب أهل مدينة عنيزة السعودية أروع الأمثلة في كرم الشعب السعودي وشهامته وطريقته السخيّة في إكرام الضيف والتي ورثها عبر الأجيال وتحولت إلى نمط حياة لديهم وأصبحت جزء لا يتجزأ من أسلوب التعامل.

وشهد موقع التدوين "تويتر" موقفًا سطَر فيه الشعب السعودي أجمل وأروع صفات الشهامة والنخوة التي يتمتع بها حين سأل شاب مغترب عن أماكن للإفطار خلال شهر رمضان المبارك والذي بات على الأبواب.

وتوجه الشاب نحو صفحة "أسأل عنيزة" ليستفسر عن أماكن متخصصة لتقديم طعام الإفطار طوال شهر رمضان المبارك ليفاجئ بالرد الرائع من أهالي وسكان مدينة عنيزة.

وأمطر أهالي المدينة السعودية تغريدة الشاب بمئات التعليقات التي تعرض عليه أن يتناول وجبات الإفطار طوال شهر رمضان المبارك في منزلهم مؤكدين بأن هذه الدعوات نابعة من حبهم لإكرام ضيوف عنيزة والسعودية.

وأثبتت تعليقات المغردين والدعوات التي تلقاها الشاب طوال شهر رمضان المبارك المكانة العظيمة التي يوليها الشعب السعودي للضيوف والمعاملة الخاصة جدًا التي يمنحوها لهم ولا يتوانون في ضيافته، في أي وقت من النهار أو الليل، بغض النظر عما هو السبب من أجل الزيارة، وقد رثت هذه الثقافة من التقاليد العربية ومن تعاليم الدين الإسلامي.

وكان النشطاء قد تفاعلوا قبل أسابيع مع مقطع فيديو يظهر شخصين داخل سيارة أمام أحد ممرات "الطلب من داخل السيارة"، وما دار بين الشخصين عند دفع الحساب.

وتنافس الشابان السعوديان على دفع الحساب، ليقفز أحدهما على سطح السيارة ويقوم بدفعه، الأمر الذي أثار إعجاب الكثيرين.

جانب من كرم ابناء الوطن واخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرّت معهم الى يومنا هذا ، وهو مشهد نراه يومياً ، ونعم وجعل يمناك ما تعَطب ♥️🇸🇦 pic.twitter.com/ssIP3BTSWM — سلمان بن حثلين (@S_H_188) December 28, 2021

وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود، مع نشر مقطع الفيديو على حسابه بموقع تويتر "، بتعليق بأبيات شعرية قائلًا: "ارفع راسك أنت سعودي.. طيبك جاوز كل حدودي.. مالك مثيل(ن) بالدنيا.. غيرك ينقص وأنت تزودي.. فارس وأجدادك فوارس.. وأصبحت لبيت الله حارس..".