حفلة تنكرية تثير ضجّة في الكويت .. وبرلماني يطالب بمنعها

كشف عضو مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي عن سعيه لمنع إقامة حفلة تنكرية في مجمع 360 باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية وآداب وعادات المجتمع الكويتي المُحافظ.

وأعلن البرلماني العازمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" بأنه تواصل مع وزير الإعلام الكويتي بشأن إقامة الاحتفال التنكري في 29 مارس الجاري بمجمع 360.

وقال النائب العازمي في تغريدته: "تواصلت مع الأخ وزير الإعلام بشأن منع إقامة الاحتفال التنكري المخالف للشرع والقانون والآداب والذوق العام والعادات الكويتية والذي أعلن عن إقامته يوم 29 مارس الجاري في مجمع 360 .. ونؤكد أن هذا الحفل متزامن مع (عيد المساخر) الذي يحتفل به اليهود في مارس كل عام".

وكعادتهم انقسمت آراء النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بين مؤيدٍ ومعارضٍ لموقف البرلماني الكويتي الرافض للحفل التنكري، حيث أشاد الكثيرين بدعوته إلى منع إقامة مثل هذه المظاهر التي تعتبر دخيلة على المجتمع الكويتي.

وكتب أحد المغردين: بارك الله في سعيكم وكتب أجركم.. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:"لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشبْر،وذراعًا بذراع،حتَّى لو سَلَكُوا جُحْر ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ"قلنا: يا رسول الله؛ اليهودُ والنَّصارى؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَمَن؟!"؛ رواه الشيخان عبدالله أشكناني".

وكتب مغرد آخر: "بارك الله جهودك في الدفاع عن الدين والأخلاق والقيم للمجتمع الكويتي المسلم المحافظ من هالأشكال الخارجة عن كل ما هو جميل في أخلاق أهل الكويت الطيبين ونرجوا من الأخ وزير الإعلام أن لا يتعرض للضغط من بعض العقول المريضة ونطلب من الله أن يحفظ بلدنا من الفتن ويبعد عنها كل شر".

في المقابل وجدت بعض الأصوات المؤيدة لإقامة الحفل واعتبروه بمثابة معرضًا يقدم فيه الشباب الكويتي منتجاتهم الخاصة بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، حيث كتب أحد المغردين: "اخوي النائب أولًا هذا معرض يشاركون فيه شباب كويتي يبيعون فيه ألعاب للأطفال.. مو حفل تنكري.. ثانيًا يا ريت لو كنت سألت وتحريت من منظمين المعرض أو من إدارة صالة أرالإدارةمجمع ٣٦٠ وأكيد الأدارة ما راح ترضى أن يكون في تنكري،، في احد يسوي حفل تنكري ٤ أيام في أكبر قاعة بالكويت !!!”.

حفلة تنكرية في السعودية

كانت المملكة العربية السعودية قد شهدت قبل أيام أكبر حفلة تنكرية في منطقتي بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند.

وأظهرت الصور المنتشرة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي الأجواء الاحتفالية التنكرية التي عاشها رواد موسم الرياض ليلة أمس الخميس، 17 مارس 2022، والتي ستستمر لليوم الجمعة 18 مارس 2022.

وشهدت ميادين البوليفارد وأروقة وينتر وندرلاند شخصيات متنوعة مثل باتمان وسبايدر مان والجوكر وتوماس "تومي" شيلبي، والكثير من الشخصيات الزومبي المرعبة وشخصيات إنمي شهيرة للذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات.

كما حضر حشد كبير من الزوار أكبر حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وأفلام هوليود وفنون القتال.

ونشرت هيئة الترفيه عبر حسابها على "تويتر" صورًا وثقت انطلاق أكبر حفلة تنكرية في منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وساهم موسم الرياض في مضاعفة عدد الزوار والحضور للمنطقتين، حيث أتاح الدخول المجاني لكل من يرتدي أزياء الحفلة، كما امتلأت الشاشات المربعة في بوليفارد بمشاهد الأزياء التنكرية، والتصاميم والأنماط المختلفة للأزياء التي يرتديها الزوار.

وتم توزيع العديد من الجوائز، بما في ذلك سيارتين و40 بلاي ستيشن، لأفضل المشاركين.